Вижте дрона, взривил се край Кардам (СНИМКИ)

От Министерството на отбраната (МО) показаха снимки на дрона, навлязъл нерегламентирано в българското въздушно пространство в събота сутринта. Припомняме, че в събота (8 август) дрон нахлул в българското въздушно пространство. За това съобщи премиерът Румен Радев. "В 8:10 часа имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той.

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