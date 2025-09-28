Войната в Украйна:

Пълни площади, стадиони и паркове: България е с волейболните ни национали по целия свят (СНИМКИ и ВИДЕО)

От София до Варна и в чужбина - цяла България и сънародниците ни в чужбина се вълнуват от финала на Световното първенство по волейбол във Филипините, където "лъвовете" ни се изправиха срещу Италия. В няколко града на видеоекрани хората следят финала - стотици се събраха на столичния стадион „Юнак”, за да проследят сблъсъка между най-добрите в света, а множество жители и гости на София са и на площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски”, където подкрепиха сънародниците ни в най-важната им битка от десетилетия насам.

Екранът на "Александър Невски" е с големина - 6 на 4 метра. Осигурени са няколко шатри, около стотици места за седящи и обособяване на целия площад. Хората в Перник също се събраха, за да гледат мача България-Италия в зала „Борис Гюдеров”.

В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации: Пловдив при фонтана пред Общината, Бургас – пред Общината, Русе – видеостената на Община Русе, Велико Търново – парк „Марно поле“.

Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс "Самоков" в планинския град от 13:30 часа, съобщиха от Община Самоков. Финалът ще бъде излъчван на голям екран в скейтпарка в "Св. Георги" в Добрич.

В Сандански срещата ще бъде излъчвана в Спортна зала, в Търговище - пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“, в Пазарджик - парк "Стадиона", във Видин в спортната зала “Фестивална”, Благоевград - пред МОЛ "Ларго", в Стара Загора - на улицата пред операта, в Ямбол - пред МОЛ Ямбол, Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков", Плевен - площад "Възраждане" и др.

И обратно в София - на стадион "Юнак" пък и някои от волейболните ни легенди от близкото минало бяха на място, за да гледат заедно с всички фенове срещата.

Ивайло Илиев
