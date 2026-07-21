Военният министър: Нямаме нужда от допълнителна ескадрила

"Към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност, нямаме нужда от разполагането на каквато и да е допълнителна ескадрила", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос дали имаме нужда от системи "Пейтриът", предаде БНТ. Въпросът беше поставен вчера от "Демократична България" в контекста на разрешаването за пребиваване на американските самолети на "Безмер", като от опозицията напомниха, че служебното правителство е поискало от нашата съседка Гърция да ни пази чрез "Пейтриът".

Към този час Комисията по отбрана разглежда предложението на правителството за разрешаване на пребиваване на американските военни самолети, за да осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

Нотата от САЩ е постъпила на 17 юли, но заради характера на заявеното намерение - решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание.

Реконструкцията на авиобаза "Граф Игнатиево"

Министърът беше на посещение в авиобаза "Граф Игнатиево" заедно с президента Илияна Йотова.

Министърът съобщи, че близо 600 млн. лева са вложени в авиационната база "Граф Игнатиево", където беше извършена мащабна реконструкция. Предстои да бъдат започнати още пет обекта.

По неговите думи някои проекти се бавят и той ще проведе срещи с фирмите изпълнители, за да ги помоли най-настойчиво да приключат в срок. ОЩЕ: Извънредно заради американските самолети: Депутатите от Комисията по отбрана се събират