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Прогноза за времето - 22 юли 2026 г. (сряда)

21 юли 2026, 19:21 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 22 юли 2026 г. (сряда)

На 22 юли 2026 г.  ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Гръмотевични бури

Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 24°.

В планините и над морето

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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