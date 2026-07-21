Кабинетът "Радев":

В плитчините: Два кораба заседнаха в р. Дунав

21 юли 2026, 15:42 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: Областна администрация Русе
В плитчините: Два кораба заседнаха в р. Дунав

Ниските води на река Дунав поставят на изпитание корабоплаването в българския участък. В момента два кораба са заседнали край Сомовит и Загражден, а други изчакват товарът им да бъде прехвърлен на други плавателни съдове, за да могат да преминат през критичните участъци при Белене, Вардим и Батин, предава БНТ.За превозвачите обаче намаленият товар означава по-високи транспортни разходи и закъснели доставки. Още: Все още няма пресъхване на Дунав: Копаят реката, за да могат да минават корабите

Заради засушаването и липсата на достатъчно валежи в Европа нивото на реката тази година се е понижило значително по-рано от обичайното. Рекордно ниски стойности се очакват в края на август. За да не спре напълно корабоплаването, от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че удълбочават рисковите зони и определят нова траектория на фарватера. Поставени са и нови светещи навигационни знаци, оборудвани с датчици, за да се знае във всеки един момент местоположението им. Още: Круизен кораб заседна в плитчините на р. Дунав

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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