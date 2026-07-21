Словашки туроператор с дългогодишна дейност в България обяви фалит

Словашкият туроператор Solvex s.r.o. обяви, че е изпаднал в неплатежоспособност и прекратява дейността си. Компанията съобщи, че от 20 юли 2026 г. в 16:00 часа вече не е в състояние да изпълнява финансовите си задължения към своите клиенти и бизнес партньори.

Фирмата работи и на българския пазар, като организира пътувания на словашки туристи до България. От компанията подчертават, че тя няма общо с българския туроператор Solvex, който продължава да работи нормално и няма отношение към случая.

В официално съобщение, публикувано на сайта на дружеството, се посочва, че решението е взето, след като са били изчерпани всички възможности за запазване на дейността. Според ръководството, въпреки направените финансови инвестиции и преговорите с партньори, компанията не е успяла да преодолее натрупаните затруднения. Още: "Гнусна паплач, дано ви избият, изроди!": Така наша туристическа фирма показа на украинка, че за нея място няма (СНИМКИ)

Като основни причини за фалита Solvex посочва рязкото поскъпване на горивата и туристическите услуги заради напрегнатата геополитическа обстановка, силния ценови натиск на пазара и фалита на един от ключовите чуждестранни партньори.

"Съжаляваме за възникналата ситуация. В продължение на 26 години на словашкия туристически пазар винаги сме полагали максимални усилия за удовлетворението на нашите клиенти и партньори и бяхме сред водещите организатори на туристически пътувания, особено до България", се казва в позицията на компанията, цитирана от специализирания сайт Bgtourism. Още: Правата ни и как да ги потърсим при проблеми с резервацията по Великден

Solvex, управлявана от Бисер Ялъмов, уточнява, че разполага със застраховка "Неплатежоспособност" в Colonnade Insurance S.A. с полица № 8-893-015952, валидна до 31 май 2027 г. През последните месеци дружеството активно е рекламирало почивки в България, Гърция и Турция.

Компанията уверява, че ще съдейства изцяло на застрахователя при обработването на всички претенции, така че основателните искове на клиентите да бъдат разгледани възможно най-бързо и съобразно законовите изисквания.

Туристите, които в момента се намират в чужбина и се нуждаят от спешна помощ, могат да се свържат с Global Assistance на телефон +421 911 803 500.

Клиентите, чиито пътувания все още не са започнали, могат да подадат претенции за обезщетение онлайн чрез платформата на Colonnade Insurance или по електронна поща, като посочат номера на застрахователната полица. Още: Форсмажор - засипват ви ракети и дронове: Колко време може да търсиш обезщетение

Solvex е сред утвърдените словашки туроператори и през годините развива активна дейност на българския туристически пазар. Компанията е един от традиционните организатори на летни почивки за словашки туристи по българското Черноморие.