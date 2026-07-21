Внимание! Оранжев код за интензивни валежи за 22 юли 2026 г. (КАРТА)

Оранжев код за интензивни валежи е обявен за 22 юли 2026 г. за областите Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Ямбол и Бургас. Жълт код ще е в сила за почти цяла Централна, Северна и Южна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Градушки

Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София – около 24°.

В планините и над морето

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.