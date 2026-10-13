Кабинетът "Радев":

Радев търси общ фронт с Румъния и Турция за сигурността в Черно море

13 октомври 2026, 17:24 часа 657 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев търси общ фронт с Румъния и Турция за сигурността в Черно море

Премиерът Румен Радев разговаря по телефона с министър-председателя на Румъния Илие Боложан за нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Според двамата е необходимо по-тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция за сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от Министерския съвет.

Радев отбеляза и подкрепата, изразена от ЕС и НАТО в разговорите му по-рано през деня с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Тя е за помощ при изясняването на обстоятелствата около атаките и за засилване на възможностите за наблюдение и контрол на въздушното и морското пространство.

На 5 октомври в изключителната икономическа зона на Румъния беше атакуван и потопен товарният кораб „Рояд Мамадов“. Той е превозвал царевица от украинското пристанище Измаил към Италия. По информация на Digi24, потвърдена от румънските власти, двама азербайджански моряци са загинали, а други 11 души са спасени.

  • Радев търси общ фронт с Румъния и Турция за сигурността в Черно море

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    Министърът на отбраната Димитър Стоянов също проведе телефонни разговори с министрите на отбраната на Румъния и Турция – Раду Мируца и Яшар Гюлер. Той призова за засилено наблюдение и обмен на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО. Тримата министри изразиха готовност за по-тясно сътрудничество и координирани действия за защита на корабоплаването.

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    Румен Радев ударени кораби Черно море
    Ивайло Анев
    Ивайло Анев Редактор
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