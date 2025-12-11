Представиха над 400 ракии и колекционерски напитки на Rakia Fest

Емблематичната „Сливенска перла“ грабна златен медал

Тази година Rakia Fest показа 400 ракии и крафт напитки на 40 производителя от България, Сърбия, Румъния, Япония, Португалия и други. Стотици дойдоха през уикенда да опитат изтънчените питиета като за първи път бяха показани колекционерски находки и лимитирани серии. Разбира се, имаше и награди за най-добрите. Сред тях се нареди и емблематичната марка „Сливенска перла“. Нейната отлежала Барел версия спечели златен медал, а на щанда й се предлагаха и коктейли с ракия, които демонстрираха модерния прочит и поднасяне на традиционната напитка. Те се радваха на особен интерес сред посетителите.

„Сливенска перла“ е първата ракия у нас, произведена от ароматни сортове грозде като рецептата и технологията са защитени пред Министерство на икономиката. Нещо повече – марката има защитено географско указание, както в България, така и в целия Европейски съюз. Наградената „Сливенска перла“ Барел отлежава 6 месеца във френски дъбови бъчви.

Събитието по традиция събра стотици любители на ракията и премиум питиетата, сред които журналисти, търговци, шеф-готвачи. Избата производител „Вила Ямбол“ спечели и още един златен медал от състезанието с друга своя марка – „Стралджанска Барел", която е първата бутилирана мускатова ракия в България.