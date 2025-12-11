Славия преподписа с трансферна цел на Левски, а Венци изригна: Само дуят бузи – където ги хванем, там ги бием!

Славия обърка трансферните планове на Левски, след като преподписа с една от целите на „сините“ за зимна селекция. Става дума за 24-годишния полузащитник Исак Соле. Както е известно, от Левски имат сериозен интерес към национала на ЦАР и се надяваха да го привлекат по време на паузата. „Сините“ искаха да се възползват от факта, че договорът на халфа с „белите“ изтича след края на настоящия сезон и да го вземат срещу символична сума.

Исак Соле се обвърза със Славия до лятото на 2027-ма

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обаче сюрпризира неприятно колегите си от „Герена“ като обяви, че Исак Соле е подписал нов договор с най-стария столичен клуб. Контрактът на халфа е до лятото на 2027 година. Това означава, че Левски ще трябва да плати исканите от „белите“ пари, ако желае да привлече полузащитника. Стефанов също така не пропусна да се заяде със „сините“ и другия гранд на българския футбол – ЦСКА. По думите му двата клуба само дуят бузи, а Славия ги бие, където ги хване.

"Соле може да ни донесе доста пари, няма да го изпуснем"

„На нас не ни се е обаждал никой. Кажи им на Левски да не се радват, преподписали сме със Соле. Подготви ги мераклиите, че е с нов договор. Преподписахме със Соле до лятото на 2027 година, да си знаят. Той може да ни донесе доста пари, няма да го изпуснем. Левски и ЦСКА само дуят бузи. Видяхме ги – където ги хванем, там ги бием“, заяви президентът на Славия пред колегите от "Спортал".

