Разглеждане на Европа с нощен влак: четири пътешествия в дивата природа (ВИДЕО)

От Балтийско море и скандинавските фиорди до Алпите и Балканите – новата поредица на Viasat Nature открива дивата природа и хората на Европа

Нощните влакове преживяват нов подем, съчетавайки практичните предимства на железопътния транспорт с възможността да наблюдаваме как пейзажите се променят и да се събудим на съвсем различно място.

„Разглеждане на Европа с нощен влак“, нова документална поредица в четири части по Viasat Nature, пътува по някои от най-впечатляващите нощни железопътни маршрути в Европа. От Германия и Скандинавия до Балканите и покрайнините на Истанбул, пътешествията разкриват впечатляващи пейзажи и дива природа, както и хора, чиито живот и традиции са тясно свързани с природата.

Премиерата на поредицата е на 5 октомври от 21:00 ч., а новите епизоди ще се излъчват всеки понеделник от 21:00 ч.

Трейлър за „Разглеждане на Европа с нощен влак“ по Viasat Nature

Поредицата поставя акцент и върху екологичните предимства на пътуването с влак. Според данни на European Sleeper, базирани на калкулатора EcoPassenger, по маршрута Брюксел–Прага нощният влак може да генерира до осем пъти по-малко емисии на CO₂ от полета и почти шест пъти по-малко от пътуването с автомобил. При Амстердам–Берлин емисиите могат да бъдат съответно 12,5 и осем пъти по-ниски.

Друго предимство е, че самото пътуване се превръща и в място за сън – пътниците се качват вечерта, пътуват, докато почиват, и пристигат на следващата сутрин, съчетавайки транспорт и нощувка в едно.

От Берлин до Стокхолм: пейзажи край Балтийско море и традиции за Мидсомар

Първото пътешествие започва в Берлин и се отправя на север към Стокхолм, преминавайки през пейзажи, оформени от Балтийско море. С настъпването на зората островите и крайбрежните пейзажи се появяват от мрака, а във водите на Йоресунд могат да бъдат забелязани морски свине.

В най-северната част на Дания пътешествието обръща внимание на по-малките обитатели на тези природни пространства, сред които са нощните пеперуди, както и на плувците в открити води. Епизодът проследява и пътешественици, които празнуват Мидсомар, като откриват древни обичаи, ритуали с цветя и традиционни танци, свързани с природата.

От Филах до Одрин: през дивото сърце на Балканите

Второто пътешествие преминава през едни от най-разнообразните природни пейзажи на Европа. Отправяйки се от Филах в Австрия, Optima Express прекарва около 38 часа, пътувайки през Словения, Хърватия, Сърбия и България, преди да достигне Одрин в Турция.

По маршрута влакът преминава покрай ледници, гори, обитавани от мечки, села, изпълнени с щъркели, древни гори и обширни влажни зони. Много от пътниците са бивши работници мигранти, които са пътували по този маршрут в продължение на години и са се превърнали в редовни пътници на Optima Express. Така пътуването се превръща в история както за природата, така и за движението на хората из Европа.

От Будапеща до Цюрих: през Алпите под звездите

Третото пътешествие започва в Будапеща и пресича Централна Европа по пътя към Цюрих. През нощта влакът преминава през Виена, пътува през планината Карвендел в Тирол и продължава към Швейцария и нейния живописен езерен район.

Маршрутът разкрива и някои неочаквани природни пейзажи, включително тръстикови пространства, напомнящи савана. На борда кондукторка разказва за живота си между спалните вагони и звездното небе. Пътуването завършва в Швейцария с поглед към образуването на Алпите, свързвайки преживяването от пътуването през планините с геоложките сили, създали този пейзаж.

От Осло до Трондхайм: фиорди, планини и мистериозни светлини

Последното пътешествие е от Осло до Трондхайм, следвайки впечатляващите пейзажи на Норвегия от фиорд до фиорд през кратката юнска нощ. Влакът преминава покрай мистериозните планини Доврефел, където коневъди съхраняват традиции и начин на живот, тясно свързани с региона.

Дълбоко в долините реките предлагат съвсем различна гледка с мощните си бързеи. Пътуването стига и до Хесдален, известен с необяснимите светлинни явления, които от десетилетия привличат ентусиасти, интересуващи се от НЛО. На фона на сюрреалистичния планински пейзаж епизодът изследва мистерията около тези необичайни светлини и хората, които са запленени от тях.

Защо нощният влак има значение

Четирите пътешествия показват как железопътният транспорт може да свързва хората с пейзажи, дивата природа и общности, които иначе биха останали извън туристическите маршрути. Според Европейската агенция за околна среда железопътният транспорт е сред най-енергийно ефективните форми на пътнически транспорт в Европа. През 2023 г. той е отговарял само за 0,3% от преките емисии на парникови газове от транспорта в ЕС, въпреки важната си роля в превоза на пътници и товари.

Железопътният транспорт може също да свързва по-малки населени места и селски, културни и екотуристически дестинации с по-широката туристическа мрежа, като намалява зависимостта от автомобили и полети на кратки разстояния. Европейският парламент определя железопътния транспорт като важна основа за по-устойчив туризъм и призовава за продължаващи инвестиции в трансгранични и регионални мрежи.

„Разглеждане на Европа с нощен влак“ превръща тези идеи в четири пътешествия през някои от най-характерните пейзажи на Европа – от островите в Балтийско море и влажните зони на Балканите до Алпите и норвежките фиорди. Срещите с дивата природа, местните традиции и личните истории разкриват един различен континент – видян през прозореца на влак, който пътува през нощта.

„Разглеждане на Европа с нощен влак“ е с премиера на 5 октомври от 21:00 ч. по Viasat Nature и продължава всеки понеделник от 21:00 ч., с повторение в събота малко след 22:00 ч.

Пълната програма на ТВ канала е на www.viasatnature.eu/bg