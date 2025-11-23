Раззеленил се ствол, живи корени: Ще върне ли МОСВ Стария бряст в регистъра на вековните дървета?

При наличие на научнообоснована информация и данни за възможно бъдещо трайно възстановяване на дървото е целесъобразно да се предприемат съответните мерки по реда на действащото законодателство от съответните компетентни органи. Това гласи отговорът на Министерството на околната среда и водите, относно казуса със Стария бряст в Сливен, за който се твърди, че е на 1000 години. Преди няколко години стволът на дървото изсъхва, но днес от него растат нови клони, а от кореновата му система вече има солидни издънки.

Отписването

Въпреки своята историческа, природна и културна ценност Старият бряст е отписан от регистъра на вековните дървета в България през 2021 г.

Още: Жив е той! Държавата погреба хилядолетния бряст на Сливен, но хората го съживиха (СНИМКИ)

"Въпреки положените усилия за спиране на процесите на деградация на посоченото от Вас вековно дърво и приложените различни методи за стабилизиране на здравословното му състояние, през 2020 г. по предложение на Община Сливен със заповед от 18.12.2020 г. (обн. ДВ бр.13/2021 г.) на министъра на околната среда и водите вековното дърво „Старият бряст“ е заличено от Държавния регистър на вековните и забележителни дървета поради невъзстановимо увреждане вследствие на изсъхване. Към настоящия момент в МОСВ, респ. РИОСВ – Стара Загора, не е получавана информация за промяна в състоянието на дървото от Община Сливен като собственик на имота, в който е разположено дървото.", се казва още в официалния отговор на МОСВ за състоянието на дървото. Фактите, обаче говорят друго.

Снимка: Евгения Чаушева

Мъртво дърво, живи корени

Още: В Сливен засаждат дърво-наследник на Стария бряст

През 2018 година в отговор на запитване е изготвен доклад, в който се описва, че Старият бряст е покосен от т.нар. холандска болест. Заключението е направено въз основа на външни белези, но се оказва, че лабораторно потвърждение на заболяването няма. Причината е, че в България няма лаборатория, която да направи изследването. Т.е. научно доказателство за "смъртта" на Стария бряст няма. Скоро след това от ствола на дървото прорастват клони. А след като няма научнообоснована информация за загиването на дървото, защо е необходима такава за възстановяването му в регистъра и защо изобщо се е стигнало до отписването му.

Снимка: Стефан Стефанов

Старите хора и дървото

Още: Лекуват Стария бряст с инжекции

"Отношението към вековните дървета у нас е като към старите хора. Хвърлят се в болница и се чака да умрат. А защо не се положат грижи, за да се удължи живота им", коментира Стефан Стефанов, основател на Фондация "Стария бряст". "Корените част от дървото ли са? Да! Корените живи ли са? Да!", аргументира се Стефанов в полза на живота на хилядолетния бряст.

Според експерта Андрей Ковачев критериите за обявяването на едно дърво са формални. По думите му при жива коренова система дървото биологично е живо, а щом от самият ствол растат нови клони си заслужава да бъдат положени грижи за него и статутът му на вековно дърво да бъде преразгледан. Ковачев допълни още, че многовековното съществуване на дървото и неговото стоическо оцеляване е могло да бъде в полза на науката - за изследване на устойчивост към "холандската болест".

Тъй като дървото вече е заличено от Държавния регистър на вековните и забележителни дървета, Старият бряст не е предмет на контролната дейност на РИОСВ-Стара Загора.

Снимка: Евгения Чаушева

Клонална колония

Старият бряст е застрашен от гибел

Страната ни безспорно има много специалисти, но е странно, че в случая със Стария бряст и спорът около неговата виталност се пренебрегва явлението "клонална колония". В общ смисъл клоналната колония е група генетично идентични индивиди като растения, гъби или бактерии, растящи на едно място, които произлизат чрез вегетативно размножаване от общ родител. При дърветата е доказано е, че група от 47 000 американски трепетлики (наречена Пандо, от pando, латинския глагол за „разгръщам се“, разпростирам се“) в планинския масив Уосач в Юта, САЩ, представлява единен организъм от клонинги, свързани с обща коренова система. Понякога се смята, че по отношение на масата и площта си (43 акра) това е най-големият жив организъм на Земята. Възрастта му е на поне 80000 години. Възможно е обаче все още неоткрити клонални колонии на дървета да съперничат или надминават размера и/или възрастта на Пандо.

Снимка: iStock

Какво включва контролът

Български бряст спечели конкурса за европейско дърво на годината

Дърветата, обявени за защитени, се обозначават на терен с информационна табела, като при установена необходимост е възможно и да се оградят. Регулярно от РИОСВ се извършват проверки на състоянието на вековните и забележителни дървета, обясниха от МОСВ. Съгласно ЗБР собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни: да ги опазват от унищожаване или увреждане; да уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите за настъпили промени в състоянието на обекта; да съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта; да осигуряват достъп на представители на регионалната инспекция по околната среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета, обясниха още от МОСВ за Actualno.com.

Една от първите издънки от ствола, 2018 г. Снимка: Стефан Стефанов

Възкресението

Т.е. грижата за вековните дървета дефакто е на хората. Дори в случая, когато самата държава се е отказала от тях, но те напук на регистрите вземат, че се разлистят отново. Проблемът е, че обикновените хора не могат самостоятелно да ги въведат отново в същия този регистър (дори когато възкресят дървото). Може би наближава моментът, в който община Сливен и Министерството на околната среда и водите ще оценят значимостта на този природен феномен, отличен с престижната награда Дърво на Европа, с който държавата ни би могла да влезе във фокуса на международните медии с добра новина. Нещо, което не се случва толкова често. Но най-вече - ще оценят грижите на обикновения гражданин и неговата добра воля, който е свършил работата им, а той няма да има нищо против после да се похвалят с това. Стига дървото да е живо!

Старият бряст в Сливен гние, има нужда от специални грижи