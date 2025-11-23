"Ла Масия" роди "новия Иниеста", а Ханзи Флик може да го направи титуляр съвсем скоро

Повечето клубове в Европа отдавна завиждат на Барселона за академията им "Ла Масия", и то с основателна причина. През последните 46 години тя е създала десетки легенди, от Пеп Гуардиола и Алберт Ферер до Шави Ернандес, Андрес Иниеста и Лионел Меси. Всяко поколение ражда множество суперзвезди, като Ламин Ямал е начело на настоящото поколение, след като изгря на голямата сцена на 15-годишна възраст. Педро Фернандес Сармиенто, по-известен като Дро Фернандес, може би е на път да последва стъпките на величието на "Камп Ноу".

"Ла Масия" излъчи следващата звезда, готова да завладее голямата сцена

На крехката възраст от 17 години той вече играе в първия отбор на Барселона, след като Ханзи Флик го включи в състава си през лятото, и има три мача за испанския национален отбор до 18 години. Мениджърът на Барселона си е извоювал отлична репутация за работата си с ценните млади таланти на клуба, откакто пое поста през 2024 г. Фермин Лопес, Алехандро Балде и Марк Касадо също постигнаха значителен напредък заедно с Ямал и Пау Кубарси. Ако Дро послуша Флик и продължи да се възползва максимално от времето си на терена, няма да мине много време, преди и той да се превърне в широко известно име.

Кой е Дро Фернандес?

Дро започва да се занимава с футбол едва на 4-годишна възраст, когато започва да тренира в местния Вал Минор, в който някога са играли братята Алкантара, Тиаго и Рафиня, както и бившият нападател на Валенсия и Лийдс Юнайтед Родриго Морено. Първите му стъпки във футбола не са били лесни, но талантът му се проявява почти веднага, както неотдавна. Дро напредва бързо под бдителното око на Лаго и Хосе Антонио Ковело - един от скаутите на каталунците. Благодарение на присъствието на Ковело в треньорския щаб на Вал Минор, Барса успя да проследи напредъка на Дро до навършването му на 14 години, когато спечели надпреварата за подписа му пред Реал Мадрид и Реал Бетис.

От първия ден Дро се открояваше от съотбониците си в "Ла Масия". На Дро му бяха необходими само две години, за да пробие в юношеския отбор на Барса, а след това помогна на U19 да спечели требъл през сезон 2024/25. Дро изигра малка, но значителна роля в успеха им, най-вече с два гола в груповата фаза на Младежката шампионска лига, и влезе в игра за последните 11 минути от финалната победа с 4:1 над Трабзонспор. През март той получи и първата си повиквателна за националния отбор на Испания до 17 години и започна като титуляр в квалификационните мачове за Европейското първенство срещу Германия и Австрия. До лятото Флик беше готов да разгледа по-отблизо Дро, въпреки че той все още чакаше дебюта си за втория отбор на Барса, и го покани да се яви на предсезонната подготовка, преди отборът да замине на турне в Япония и Южна Корея.

Пътят до първия отбор

Подготовката започна на 13 юли и през следващите 12 дни Дро направи достатъчно, за да си спечели място в самолета. Флик бил силно впечатлен от тийнейджъра, който след това дебютира за "блаугранас" като резерва в 78-ата минута срещу Висел Кобе в първия мач от турнето. Дро отбеляза събитието със стил, затваряйки победата с 3:1 с превъзходно воле от границата на наказателното поле. Разбираемо, той беше превзет от емоции след последния съдийски сигнал. Флик даде почивка на Дро за следващата победа над ФК Сеул, но го пусна в стартовия състав за последния мач на Барса срещу Даегу. Дро не отбеляза гол в победата с 5:0, но беше един от най-добрите играчи през първото полувреме, като показа много кураж с топката и се сработи добре с Ямал.

Като награда за представянето си в Азия, Дро беше включен в състава на Барса за първите три мача от Ла Лига в началото на сезон 2025/26, но контузия в бедрото забави дългоочаквания му дебют. Той най-накрая дойде, когато Барса посрещна Реал Сосиедад в края на септември, като Дро застана вдясно в тричленното полузащитно трио заедно с Френки де Йонг и Педри. Младият играч все пак постигна 92% успеваемост на пасовете, а техническите му качества блестяха в победата с 2:1. Следващия месец Дро отново започна, този път в домакински мач срещу Олимпиакос в Шампионската лига. Той игра 59 минути при победата с 6:1, като асистира за един от головете на Фермин Лопес, превръщайки се във втория най-млад играч, записал асистенция в турнира.

Дро играе предимно като номер "8", но е достатъчно гъвкав, за да играе като атакуващ полузащитник или на левия фланг, когато е необходимо. Той се отличава с пробивите си през защитата, като притежава прецизен контрол и блестяща техника, с които без усилие избягва защитниците при висока скорост. Дро има само три мача за първия отбор до момента, а конкуренцията за място в състава на Флик е ожесточена. За да се превърне в незаменим, Дро трябва да започне да налага волята си в мачовете, точно както направиха Ямал и Фермин, след като завършиха академията.

Следващият... Андрес Иниеста?

"Дро е талант от нивото на Тиаго. Не съм виждал никой с толкова добри технически умения като Тиаго, но Дро има дори по-добра визия за играта", заяви Хавиер Мино, един от старите му треньори във Вал Минор. Но Луис Перес, който е работил с Дро от ниво U10 до U12, отиде още по-далеч, като каза: "Виждам повече от Андрес Иниеста в него." Тиаго беше отличен плеймейкър, но Иниеста беше от друго измерение. Да бъде споменаван в един разговор с човека, който донесе на Испания славата на Световното първенство през 2010 г., е най-голямата похвала, която Дро може да получи. Иниеста беше майстор в дриблирането и пасовете, който можеше да контролира темпото на мачовете и понякога да ги спечели сам с гениални моменти.

Дро е заобиколен от играчи от световна класа, които могат да му помогнат да направи следващата стъпка. Времето му на терена ще се увеличи с натрупването на мачовете, защото ротацията ще бъде от решаващо значение за Барса, ако искат да повторят триумфа си от миналия сезон и да имат шанс да стигнат до края в Шампионската лига. Първите проблясъци от "безкрайния талант" на Дро са били многообещаващи, а това, което предстои, може да бъде наистина грандиозно.

