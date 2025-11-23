Кой има имен ден днес, 23 ноември 2025 г. Честито!

На 23 ноември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Сашо, Сашка, Цанка, Цанко и производните им. На този ден българската православна църква почита Св. Александър Невски, роден през 1220 година. Св. Александър бил княз на Новгородската област. По време на неговото управление шведският крал с многобройна войска се отправил на поход срещу Новгород. Княз Александър поел защитата на града си, като възложил всичките си надежди за победа на Бога. Двете армии се срещнали при р. Нева. Новгородският княз с Божия помощ удържал славна победа, за която бил наречен "Невски".

Имени дни през ноември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека имаш дълъг живот, изпълнен със здраве и щастие, безброй вълнуващи дни, заедно с твоите любими хора! Весело празнуване!

***

Честит празник! Нека този ден бъде специален за теб, а името ти да ти носи само радост и да те прослави навред! Празнувай неповторимо, заобиколен от верните си приятели!

***

В този специален ден нека само обич изпълва живота ти, нека само слънце има в дните ти, нека все миг здравето е неотлъчно до теб! Честит имен ден!

***

Весело празнуване на твоя празник! Нека пътят ти е осветен от добрини и късметът винаги те държи за ръка, а здравето да не излиза от дома ти! Да се сбъднат всички пожелания на тези, които те обичат!

Имени дни 2025 г.

Снимки: iStock