Никола Цолов е №1 за изминалия сезон във Формула 3 по призови позиции

Голямата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов изпрати сезона във Формула 3 по великолепен начин. Макар че титлата му се изплъзна за малко, родният пилот завърши тазгодишната кампания с най-много подиуми от всички състезатели. Цолов се качи на почетната стълбичка 6 пъти в 10 състезания. Той спечели надпреварите в Сахир, Бахрейн и Монако. В последния старт на сезона в "Монца" финишира втори, а на "Имола", "Барселона" и "Шпилберг" бе на третата позиция.

Цолов с най-много подиуми във Формула 3 за сезон 2025

Така Цолов събра 124 точки и завърши на второ място в класирането при пилотите - на 42 пункта от шампиона Рафаел Камара (166). Силните изяви на българина помогнаха на отбора на Кампос да спечели титлата при конструкторите. Камара пък се качи на подиума 5 пъти през сезона, колкото и съотборника на Цолов - Мари Боя, и Мартиниус Стеншорн. Веднага след последния кръг се появиха новини, че родният пилот ще бъде възнаграден за силните си резултати с шанс да направи следващата стъпка до голямата мечта.

Не след дълго слуховете се потвърдиха - Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през 2026 година. 19-годишният пилот ще направи голямата крачка с отбора на Кампос, който е част от академията на Ред Бул. Той ще си партнира с Ноел Леон, срещу когото доскоро се състезаваше във Формула 3. Седмици след голямата новина стана ясно, че Цолов ще дебютира във второто ниво на най-комерсиалната автомобилна надпревара още тази година.

Българинът ще участва в последните две състезания от сезон 2025 - в Катар и Абу Даби, за да натрупа опит преди новия сезон 2026. Надпреварата в Катар включва и спринт, който ще се проведе на 29 ноември, а основното състезание ще бъде на 30-и. Цолов и компания ще пътуват до "Яс Марина" за последния старт от кампанията в началото на декември. Спринтът ще бъде на 6 декември, а надпреварата - на 7-и.

Освен място във Формула 2, Цолов ще получи и 6-цифрена финансова премия за успехите си през изминалите месеци. Като вицешампион той ще получи сериозна сума от наградния фонд на Международната автомобилна федерация. От ФИА ще подпомогнат петимата най-високо класирани пилоти в шампионата. Ето и каква сума ще получи българският пилот.