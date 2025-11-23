Десетки убити и ранени след израелски удар в Ивицата Газа

Здравните власти в Ивицата Газа съобщиха за най-малко 24 убити и 54 ранени, сред които и деца след израелски удари. Израелската армия днес извърши въздушни удари срещу бойци на "Хамас" в Газа в най-новото изпитание за примирието, което започна на 10 октомври, като кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху съобщи, че са убити петима висши членове на палестинската групировка, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Израелските удари дойдоха в момент, когато международната общност засилва натиска върху Газа, а в понеделник Съветът за сигурност на ООН одобри плана на САЩ за сигурността и управлението на територията.

Той упълномощава международни стабилизационни сили да осигуряват сигурността, одобрява преходна власт, която да бъде контролирана от президента Доналд Тръмп, и предвижда възможен бъдещ път към независима палестинска държава.

Повечето пострадали са деца

Израел вече е провеждал подобни вълни от удари след съобщения за атаки срещу неговите сили по време на примирието.

Най-малко 33 палестинци са били убити в рамките на 12 часа в сряда и четвъртък, предимно жени и деца, съобщиха здравните власти.

Една от днешните атаки беше насочена срещу автомобил, като уби 11 и рани над 20 палестинци в квартал Римал в град Газа, каза Рами Мхана, управляващ директор на болница “Шифа“, където бяха откарани жертвите.

Повечето от ранените бяха деца, каза директорът Мохамед Абу Селмия.

Удар, насочен срещу къща близо до болницата "Ал Ауда" в централната част на Газа, е убил най-малко трима души и е ранил 11 други, според болницата.

От здравното заведение съобщиха, че удар срещу къща в лагера Нусейрат в централната част на Газа е убил най-малко седем души, включително едно дете, и е ранил 16 други.

Друг удар, насочен срещу къща в Дейр ал Балах в централната част на Газа, е убил трима души, включително една жена, според болницата "Ал Акса".

