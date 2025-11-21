"Живеем в пародия на държава": Бащата на Сияна с емоционална публикация във Facebook

Живеем в пародия на държава. Политиците ни са като комици в зле режисирана стендъп комедия с трагични елементи. Няма реална политика. Няма идеология. Има флашмобове, арт инсталации и графити. Това написа на профила си във Facebook бащата на трагично загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов.
Ето какво още написа той:
Някога поне имаше комунисти и демократи — някаква идеология, харесва ли ни или не.
Сега всички са „демократи“. Едните правят прасенца, другите драскат по тях. Едните са „добрите сили“, другите — „прасета“.
Никога няма да успеем. Никога.
Докато политиците не започнат да се уважават взаимно — независимо къде стоят и за какво се борят.
И най-вече — докато не започнат да уважават нас, хората, за които уж работят.
Това което излъчват е злоба, омраза, безсилие. И това го гледат децата…..
Аз платих цената на тяхното нехайство. Такава цена не дължи никой! Никой!
Време е да върнем нормалността. И смисъла.
Да поискаме държава.