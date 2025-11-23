15-годишна българка поведе на Държавното първенство по шахмат за жени

15-годишната надежда на българския шахмат - Анджелика Ненова, поведе във временното класиране на Финала на Държавното индивидуално първенство за жени в Етрополе. Младата Ненова води след 5 кръга с актив от 4,5 точки, след като записа победа и над Мария Очкова. До края на състезанието остават още два кръга, в които Ненова ще се изправи срещу Стефани Чучукова и Александра Пехливанова.

Анджелика Ненова води на Финала на Държавното по шахмат за жени

В края на ноември стартираха финалите на Държавните индививидуални първенства за мъже и жени, организирани от БФШ 2022 и ШК Мургана, а надпреварата към жените вече навлиза в заключителната фаза - с оставащи само две партии. Предпоследният 6-ти кръг ще се състои днес (23 ноември) от 15:00 часа, а последният 7-ми кръг е в понеделник (24 ноември) от 9:00 часа.

На снимката: Анджелика Ненова

На този етап Ненова води с 4,5 точки, следвана от Александра Пехливанова и Елица Раева, които имат по 3,5 точки. Шампионката от 2024 година Адриана Николова заема четвърта позиция с 3 точки. Класирането се допълва от Ния Малчева на пета позиция с 2 точки, която записа реми срещу водачката Ненова, и от Нора Рашева, Стефани Чучукова и Мария Очкова, съответно шеста, седма и осма.

На снимката: Адриана Николова

Припомняме, че 15-годишната Анджелика Ненова направи фурор на Европейското по шахмат за жени в Гърция тази година, където получи и приз след уникално постижение. "Мечтая някой ден да стана световен шампион, това е най-голямата ми мечта, но преди това трябва да бъда първо европейски шампион", каза преди време Ненова в интервю за Actualno.com, което може да гледате във видеото.