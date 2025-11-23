Войната в Украйна:

Расте броят на жертвите на наводненията във Виетнам

Най-малко 90 души са загинали при проливните дъждове във Виетнам тази седмица, сочат публикуваните днес най-нови данни на виетнамското министерство на околната среда, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Поройни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища, блокираха пътища и оставиха около един милион души без електричество във Виетнам.

Повече от 60 от 90-те загинали през последната седмица са били в планинската провинция Дак Лак в Централен Виетнам, където десетки хиляди домове бяха наводнени, уточняват от министерството.

