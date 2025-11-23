Расте броят на жертвите на наводненията във Виетнам

Най-малко 90 души са загинали при проливните дъждове във Виетнам тази седмица, сочат публикуваните днес най-нови данни на виетнамското министерство на околната среда, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Още: Над метър и половина дъжд за 24 часа: Рекорд във Виетнам
Поройни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища, блокираха пътища и оставиха около един милион души без електричество във Виетнам.
Повече от 60 от 90-те загинали през последната седмица са били в планинската провинция Дак Лак в Централен Виетнам, където десетки хиляди домове бяха наводнени, уточняват от министерството.
Още: "След смъртоносните разрушения във Филипините": Тайфунът "Калмаеги" удари Виетнам (ВИДЕА)
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.