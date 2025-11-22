Будни за успех: EnduroSat , Райчо Райчев и демократизацията на Космоса

Това няма да бъде политическа статия, която да разказва за демокрацията в България. От една страна, защото това е тема, която би била много по-дълга от общото време на демокрация, в което сме живели, а от друга, може би не може да се измери по успех с една друга демократизация.

Демократизация на космоса

Съвсем правилно прочетохте. Това е историята на EnduroSat, българската компания за производство на сателити, която всъщност е много повече от технологичен гигант, особено за нашите мащаби. EnduroSat е компания, която прави демократична революция в космическото пространство, защото го прави много по-достъпно за бизнеса и хората. А това е цел, не просто достойна за възхищение, но и с огромни ползи.

Зад идеята и успеха на компанията стои Райчо Райчев – предприемач и човек, за когото мечтата за Космоса никога не е била детска прищявка, а цел, която да бъде следвана с абсолютна решимост.

Разказваме за неговия път в поредицата "Будни за успех": съвместният ни проект с УниКредит Булбанк, посветен на онези хора, които не спират да вдъхновяват. С идеи, решителност и безкрайна смелост, те не само носят духа на будителите в себе си, но и го изстрелват чак до Космоса.

Революция в цената на космическите данни

Традиционно космическата индустрия работи по модела на „космическия Ролс-Ройс“ – всеки сателит е уникат, скъп и изключително сложен за производство. Това води до ценови парадокс: свалянето на един гигабайт данни от орбита може да струва между 3 000 и 5 000 долара.

EnduroSat преобръща концепцията. Чрез оптимизиране на производството, стандартизация и бърза интеграция на полезни товари, компанията постига цена под 200 евро за гигабайт, което е десетократно по-ниско от алтернативите в света.

Амбициите обаче отиват още по-далеч – следващото поколение сателити, планирани за изстрелване през следващата година, трябва да свалят цената до 1–2 евро за гигабайт. Подобен пробив би позволил на хиляди софтуерни екипи по света да изграждат приложения, базирани на космически данни, достъпни за малки и средни предприятия навсякъде по планетата.

Българска компания в световния елит

EnduroSat вече е официално призната и от NASA, и от Европейската космическа агенция като една от водещите технологични компании в света в сферата на строителството на космически системи. Въпреки че космическата инфраструктура остава невидима за обикновения човек, нейното значение е критично – от метеорология до навигация и комуникации.

„Без сателити светът би изглеждал мракобесен“, казва Райчев и подчертава, че цялата индустрия е двигател на модерния живот.

Самостоятелен растеж, стратегическа значимост и стотици работни места

За разлика от много международни космически компании, които разчитат на държавно финансиране, EnduroSat е изградена без големи държавни ресурси. Компанията създава стотици високотехнологични работни места, плаща десетки милиони в данъци и развива индустрия, която до скоро не е съществувала у нас.

Днес България разполага със стратегически играч, от когото „големи държави купуват технологии“, подчертава Райчев.

Да бъдат полезни, не непременно харесвани

Райчев подчертава философията, която стои зад компанията:

„Не ни пука да сме харесвани. Пука ни да сме полезни.“

И резултатите са доказателство – изградена от нулата, компанията е на път да промени съществуващия модел за достъп до космически данни, отваряйки вратите към развитието на множество нови приложения и иновации, които подобряват качеството на живот на Земята.

Космически партньори

Визионерство от такъв мащаб изисква и финансов партньор, който да може да отговори на космическите цели. В България се оказва, че има такъв. И това е UniCredit. Банката кредитира EnduroSat от самото му създаване до днес.

Това е не просто романтична история за един бизнес, започнал от таванска стая и стигнал до космоса. Това е история за нещо, което в България е своеобразен еднорог - истинско инвестиционно банкиране. Защото тук става въпрос за стратегически, но и рискови инвестиции. Които, в крайна сметка, се отплащат със създаването на компания, която е абсолютен лидер в сектора си за цяла Източна Европа.