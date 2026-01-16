Регионален исторически музей – София и Сцена „Централни хали“ получиха финансиране за нова видеопоредица

Нов видеопроект на Регионалния исторически музей – София (РИМ-София) получи финансиране от Национален фонд „Култура“. „Истории зад фасадите: домовете на софийските лекари“ ще пренесе гостите на „Сцена Централни хали“ в културното наследство, свързано с живота на видни софийски лекари от първата половина на XX век. Инициативата ще представи по достъпен и увлекателен начин техните истории, професионален път и принос към развитието на медицината и обществения живот на столицата. „Сцена Централни хали“ ще бъде домакин на премиерите на видеопоредицата, като събитията ще включват и съпътстващи лекции и беседи, посветени и на други значими паметници от градската среда на столицата. Новият проект се очаква да бъде готов през септември месец тази година.

Преди това обаче (от края на януари), РИМ-София и „Сцена Централни хали“ канят столичани и гостите на града на премиерите на новите епизоди от видеорубриката “Сградите разказват“ – поредица, която цели популяризирането на културно-историческото и научно наследство на столицата.

На 22 януари от 18.30 часа всички ще могат да надникат зад фасадата на къщата на Елмазови на ул. „Бачо Киро“ №39 – място, което повече от век съхранява историите на изтъкнати български творци и общественици. От 1916 г. Елмазовата къща се превръща в притегателен център за интелектуалния елит на София. В уютната ѝ атмосфера се провеждат литературни срещи, на които присъстват едни от най-именитите общественици и творци – включително самият Иван Вазов.

На 29 януари отново от 18.30 часа посетителите на „Сцена Централни хали“ ще научат историята на една забележителна сграда-близнак, приютила хотелите „Сплендид палас“ и „София палас“. Проектирана през 1910 г. от архитектите Георги Фингов и Киро Маричков, тя е сред най-модерните за времето си постройки и символ на амбициите на младата българска столица. Сред нейните посетители е и самият Мустафа Кемал Ататюрк.

През февруари „Сцена Централни хали“ ще е домакин на още две премиери от видеопоредицата „Сградите разказват“. На 12 февруари ще бъде представено „Индустриалното наследство на Самуел Патак. От хартия до просвета.“ Видеото разказва за фабриката на ул. „Бенковски“ 11 и канцеларията на бул. „Дондуков“ 19 – места, които през ХХ век сменят своята функция неколкократно. От модерно индустриално предприятие, през Комисарството по еврейските въпроси и държавната индустрия, до дом на Държавното хореографско училище – сградите носят белезите на драматичните обрати на времето. Седмица по-късно на 19 февруари ще бъде представена любопитната история на „Сградата на Рачо Петров“ на улица Хан Крум №3.

Всички прожекции от поредицата „Сградите разказват“ ще бъдат с вход свободен. Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“ може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.