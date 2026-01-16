Лайфстайл:

Софи Търнър като Лара Крофт: Първата СНИМКА от новия сериал "Tomb Raider"

16 януари 2026, 15:50 часа 213 прочитания 0 коментара
Софи Търнър като Лара Крофт: Първата СНИМКА от новия сериал "Tomb Raider"

Софи Търнър показа първата си снимка с визията си от предстоящата ѝ роля като Лара Крофт. Тя беше обявена за звездата в телевизионния сериал "Tomb Raider" на Prime Video през септември, а стрийминг платформата съобщи, че продукцията на сериала вече е започнала. Самата актриса публикува снимката в личния си Instagram профил. Тя позира като измислена археоложка, облечена в зеления потник и кафявите къси панталони - визия, вдъхновена от външния вид на героинята в класическите игри с Лара Крофт за оригиналния PlayStation.

Софи, която е израснала в графство Уорикшър, доби световна популярност с ролята си на Санса Старк в фентъзи епоса на HBO "Игра на тронове", а по-късно се появи и като Джийн Грей във филмите "X-Men". По-рано тя сподели, че ролята на Лара Крофт – вече изпълнявана от Анджелина Джоли и носителката на "Оскар" Алисия Викандер - е огромна и трудна отговорност. 

Още: Носител на "Оскар" ще композира музиката за сериала "Хари Потър" (СНИМКИ)

Повече за сериала

В "Tomb Raider" ще участват още актрисата от "Alien" Сигорни Уивър, Джейсън Айзъкс от "Белият лотос" и участничката в "Celebrity Traitors" Селия Имри. Сценарият на сериала е дело на Фийби Уолър-Бридж, създателката на "Fleabag".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сюжетът е базиран на хитовата видеоигрална поредица, издадена за първи път през 1996 г. и първоначално разработена от британската компания "Core Design". В период, когато женските персонажи в игрите са били рядкост, Лара се превръща в истинска сензация – появява се на кориците на списания и става икона за играчи по целия свят. Поредицата впоследствие е обновена през 2013 г., като Лара получава по-реалистична визия и по-силен акцент върху изграждането на характера ѝ.

Още: Нов сериал по роман Агата Кристи цели да предизвика интереса на младите (ВИДЕО)

"Tomb Raider" е най-новата от поредица адаптации, базирани на популярни видеоигри. Услугата "Prime Video" на Amazon стои зад изключително успешния сериал "Fallout", който наскоро дебютира със своя втори сезон. пише "BBC". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Лара Крофт Софи Търнър
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес