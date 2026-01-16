Софи Търнър като Лара Крофт: Първата СНИМКА от новия сериал "Tomb Raider"

Софи Търнър показа първата си снимка с визията си от предстоящата ѝ роля като Лара Крофт. Тя беше обявена за звездата в телевизионния сериал "Tomb Raider" на Prime Video през септември, а стрийминг платформата съобщи, че продукцията на сериала вече е започнала. Самата актриса публикува снимката в личния си Instagram профил. Тя позира като измислена археоложка, облечена в зеления потник и кафявите къси панталони - визия, вдъхновена от външния вид на героинята в класическите игри с Лара Крофт за оригиналния PlayStation.

Софи, която е израснала в графство Уорикшър, доби световна популярност с ролята си на Санса Старк в фентъзи епоса на HBO "Игра на тронове", а по-късно се появи и като Джийн Грей във филмите "X-Men". По-рано тя сподели, че ролята на Лара Крофт – вече изпълнявана от Анджелина Джоли и носителката на "Оскар" Алисия Викандер - е огромна и трудна отговорност.

Повече за сериала

В "Tomb Raider" ще участват още актрисата от "Alien" Сигорни Уивър, Джейсън Айзъкс от "Белият лотос" и участничката в "Celebrity Traitors" Селия Имри. Сценарият на сериала е дело на Фийби Уолър-Бридж, създателката на "Fleabag".

Сюжетът е базиран на хитовата видеоигрална поредица, издадена за първи път през 1996 г. и първоначално разработена от британската компания "Core Design". В период, когато женските персонажи в игрите са били рядкост, Лара се превръща в истинска сензация – появява се на кориците на списания и става икона за играчи по целия свят. Поредицата впоследствие е обновена през 2013 г., като Лара получава по-реалистична визия и по-силен акцент върху изграждането на характера ѝ.

"Tomb Raider" е най-новата от поредица адаптации, базирани на популярни видеоигри. Услугата "Prime Video" на Amazon стои зад изключително успешния сериал "Fallout", който наскоро дебютира със своя втори сезон. пише "BBC".