16 януари 2026, 15:55 часа 174 прочитания 0 коментара
Млад български нападател подписа с испанския гранд Валенсия

Българският футболен талант Петър Благоев, който е юноша на Славия, премина в испанския гранд Валенсия. Благоев, който е считан за един от най-обещаващите млади български нападатели, подписа професионален договор за 3 години с отбора на "прилепите". 16-годишният стрелец бе желан от няколко испански отбора, но в крайна сметка се спря на предложението на Валенсия, които следят неговото развите от няколко месеца, съобщава Sportal.bg.

Петър Благоев подписа 3-годишен договор с Валенсия

Петър Благоев е национал на България в своята възраст. Той вече е провел първа тренировка с новия си отбор и се очаква да играе за юношите Б на тима от Испания. Неговият баща също е юноша на Славия и затова се насочва към школата на "белите", която е считана за една от най-добрите в България. Благоев е силен и с двата крака, като се отличава и с добра физика. Играе добре и с глава, а сега ще продължи развитието си в школата на Валенсия.

Благоев е печелил Купата на България за юноши с тима на Славия, побеждавайки Лудогорец на финала, а преди това пък вкара 3 гола на Левски на "Герена" на полуфиналите. Припомняме, че по-рано Славия успя да изпрати и друг талант в испанския футбол - Мартин Георгиев, който мина през Барселона, а сега заигра в АЕК Атина. Междувременно стана ясно, че още един голям талант на Славия може да заиграе в Турция.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Славия Национален отбор по футбол Валенсия
