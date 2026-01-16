Лайфстайл:

Още случаи на плащания с фалшиви евробанкноти в Казанлък

16 януари 2026, 15:55 часа 158 прочитания 0 коментара
Още случаи на плащания с фалшиви евробанкноти в Казанлък

Поредни два случаи на пласиране на фалшиви евробанкноти са регистрирани в Казанлък, съобщиха от полицията. Първият сигнал е подаден от служители на хранителен магазин, където мъж и жена заплатили закупена стока с фалшива банкнота от 20 евро. Полицията е уведомена незабавно.

Вторият сигнал е подаден от 49-годишен таксиметров шофьор. По думите му в автомобила му се качили две момчета и едно момиче, които заплатили превоза с банкнота от 20 евро. По-късно шофьорът установил, че парите са фалшиви.

И по двата случая са образувани досъдебни производства. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщава NOVA.

Още: Вързаното към лева евро щяло да унищожи Родината: Референдум ще има, сигурни са от сдружение "Дойран 2025"

Припомняме, че на 11 януари собственик на хранителен магазин в Казанлък сигнализира за фалшива банкнота от 100 евро. Тя представлявала добър фалшификат. По конкретния случай са установени две лица - на 23 и 25 години. Разследващите посочват, че мъжете не са осъждани до момента. Органите на реда проверяват всички версии, включително признанията за закупуване на валутата чрез криптовалута и тайни чатове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: България остава в еврозоната завинаги

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
евро полиция България в еврозоната
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес