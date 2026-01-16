Още случаи на плащания с фалшиви евробанкноти в Казанлък

Поредни два случаи на пласиране на фалшиви евробанкноти са регистрирани в Казанлък, съобщиха от полицията. Първият сигнал е подаден от служители на хранителен магазин, където мъж и жена заплатили закупена стока с фалшива банкнота от 20 евро. Полицията е уведомена незабавно.

Вторият сигнал е подаден от 49-годишен таксиметров шофьор. По думите му в автомобила му се качили две момчета и едно момиче, които заплатили превоза с банкнота от 20 евро. По-късно шофьорът установил, че парите са фалшиви.

И по двата случая са образувани досъдебни производства. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщава NOVA.

Припомняме, че на 11 януари собственик на хранителен магазин в Казанлък сигнализира за фалшива банкнота от 100 евро. Тя представлявала добър фалшификат. По конкретния случай са установени две лица - на 23 и 25 години. Разследващите посочват, че мъжете не са осъждани до момента. Органите на реда проверяват всички версии, включително признанията за закупуване на валутата чрез криптовалута и тайни чатове.

