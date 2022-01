Рекламацията след онлайн пазаруване: Внимавайте да не се опарите

Когато пазарувате онлайн, трябва да внимавате да не стъпите на тънък лед. Защото щом видите и пробвате стоката, по която сте си изгубили ума и се окаже, че не е точно това, за което сте си мечтали, може и да срещнете сериозни трудности да си върнете платените пари. А може и изобщо да не ги получите обратно.

Историята на 66-годишна сливналийка е точно такова потвърждение. Тя поръчва две готварски печка от сайт за онлайн търговия. Само че когато поръчаното идва, то се оказва не това, което клиентката е искала. Съответно, търси начин да върне стоката и да си получи парите, дадени с платежно нареждане.

Версията на клиентката

Проблемът е, че жената не намира контакт с търговеца и моли куриерската фирма, която ѝ е доставила печките, да помогне. Дадено ѝ е копие от товарителницата, само че там са вписани несъществуващо юридическо лице и недостъпен телефонен номер. Но възрастната жена иска от куриерската фирма коректни данни на основание, че куриерът е приел пратката и е предоставил наложен платеж на търговеца – значи знае кой е той.

В крайна сметка куриерската фирма уверява, че търговецът ще се свърже с клиентката. Връзка действително е осъществена, но търговецът иска връщане на пратката към съответния офис на куриера, от който е дошла. В замяна, търговецът подава на клиента свои данни, които са съмнителни – за да му върне парите по банкова сметка. Мейлът от търговеца е изпратен от адрес с домейн mail.ru, a след телефонен разговор на посочен в него номер и въпрос за кого работи жената на телефона, обяснението е, че е от "кол център" и изпълнява само нареждания.

Проследяване и проверка

В цялата сага има две товарителници, които показват откъде идва стоката. На първата товарителница пише, че търговецът е Extra Shop.

Втората товарителница, по която друга куриерска фирма доставя стоката на крайния получател, обаче е с търговец Super Shop.

Actualno.com потърси контактите и на двамата търговци, според двете товарителници. Нямаше отговор на телефона, подаден за Super Shop. Но отговор дойде от телефона за Extra Shop. Отговори ни собственикът на сайта – Иван Радичев от Пловдив.

"Аз не изпращам пратки от София, а от Пловдив. Сигурно пише Еxtra Shop офис София (точно така пише – бел. ред.). Имаше преди известно време доста случаи, когато някой изпраща от името на Еxtra Shop пратки с всички възможни куриери. Това беше лятото на миналата година. След това спря. Моят сайт е extrashop.bg. Тези продукти ги няма в моя сайт. Моята фирма е "Иван Радичев" ЕООД. Аз не изпращам товарителници от Еxtra Shop, защото това е сайтът ми, а ги пращам като физическо или юридическо лице. Тези изпращачи, за които вие ме питате, са мошеници и пишат Еxtra Shop. Номерът им е невалиден, нали? (наистина е невалиден, проверихме го още преди да му се обадим – бел. ред.). Изгорелите купувачи пишат в Google "Еxtra Shop" и звънят на мен. По едно време ми беше гръмнала главата. Понеже брат ми работи в куриерска фирма, там не знам какво бяха направили, май бяха сигнализирали и спря този терор над мен. Имах си други проблеми на главата и реших да не се занимавам повече. За последен път, освен Вие, са ми звънили преди половин година. Питах една куриерска фирма и от там казаха, че това е някакъв техен голям клиент, но дотолкова. Подготвях се да пусна сигнал до Икономическа полиция, но имах много работа в онзи период, а и натискът спря междувременно", обясни Радичев.

Той е категоричен, че пратка може да се прати или от фирма, или от физическо лице.

"Еxtra Shop нито е физическо, нито е юридическо лице. Няма го в Търговския регистър като фирма. И това съм го проверил (и от Actualno.com го бяхме проверили вече, вярно е – б.р.) Доколкото са ми изпращали товарителници, те са от главни складове. Примерно от София. А сайтът, от който са пазарували, сигурно е TOP PRICE SHOP. И предишния път беше така", обясни пловдивчанинът.

Той е категоричен, че не би трябвало да приемат пратки от несъществуващо лице с невалиден телефонен номер. "Но ако се подаде жалба в Икономическа полиция, ще се разбере този сайт на кого е, от кой се хоства и т.н. Просто някой трябва да отдели време и енергия за целта", обобщава търговецът, който си стои зад името, зад сайта и стоката.

Проверихме стоката – до днес е в сайта на TOP PRICE SHOP, и позвънихме на телефона, обявен за контакт. Отговори дама с фамилно име Георгиева (навсякъде първо се представяме с име на журналиста и медията, от която звъним по сигнал – б. а.)

"Ние сме кол център и работим с много сайтове. Ако може да кажете първо за какво става дума", заяви любезно момичето. Казахме номера на товарителницата и че изпращачът е офис на Extra Shop в София. "Изпращач е Top Pricе Shop. Това е името на сайта. Ако искате, мога да изпратя запитване за данните на фирмата", пояснява Георгиева.

След минути ни изпраща на SMS името на фирмата, от която идва пратката: "YIWU CCC Star Import and Export CO Limited 91330782 China, Yiwu Zhejang, G District International Trade No. 19884".

(Детайлите на фирмата от Китай, която е уж изпращач)

"Това, което виждам на товарителницата, е Super Shop, а не Extra Shop. Мога да ви предоставя и телефонния номер: 0894 912 688. (на който, както вече бяхме проверили, не отговаря никой – б.р.). Това е подадено на товарителницата. Защо на другата товарителница пише Extra Shop, аз не мога да ви кажа", допълни Георгиева.

Проверихме и общите условия за пратки на двамата куриери, участващи в поръчката. И в двата случая изрично се иска предоставяне на точен адрес и телефон за връзка, като във втория се искат три имена, ЕГН или личен номер на чужденец за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица, или идентификационни данни на контактно лице.

В нито една от двете товарителници обаче няма БУЛСТАТ на фирмата-изпращач и идентификационни данни на лицето за контакт.

Свързахме се с втората куриерска фирма, защото на втората товарителница като изпращач е посочен Super Shop. Оттам ни обясниха следното - товарителницата е подготвена електронно. Тя е от юридическо лице. Има вписан телефонен номер. Пратката е пътувала от офис. На въпрос юридическото лице от Китай ли е, отговорът бе: "Не мога да ви кажа. Пише Super Shop". И уточняват, че е редно за връщане клиентът да се обърне към сайта, от който е пазарувал.

Обясняваме, че това е кол център и не могат да придвижат преписка по връщане на стоката. В крайна сметка имаме обещание, че ще бъде подаден сигнал за проверка.

Развръзката

"Днес ни върнаха парите, но, забележете - без да изискват връщане на стоката. Причината е, че ние изискахме данни на фирмата, защото няма как да я върнем на някой куриер, нито на който и да е от Shop-овете. Искахме да я върнем на търговеца, но те не ни предоставиха данни за него в крайна сметка. Реално жертваха стоката си, жертваха цялата си сделка, защото реално търговец няма. В крайна сметка от Super Shop ни върнаха парите. Аз му казах на господина, че недоумявам защо самият куриер играе ролята на посредник и адвокат на търговеца, той няма никаква връзка, на него му е платено за услугата. Това не мога да разбера, те как се свързват със самия търговец, който не иска да предоставя своите данни. Просто явно са някаква групичка, които купуват китайски стоки на безценица и ги продават без да плащат данъци, но като се представят за онлайн магазин. Ние все още не знаем кой е прибрал нашите пари и кой ни е превел парите. Със сигурност не е китаец. Те си прежалиха стоката, само и само да се приключи със случая, защото разбраха, че няма да се откажем. Разбраха също, че няма да изпратим стока на неидентифициран търговец. Господинът каза, че не е за 99 лева и лично ще ги плати. Тогава цялата кула рухна", анализира роднина на възрастната госпожа пред Actualno.com.