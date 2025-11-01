Ректорът на Софийския университет: Без памет трудно можем да вървим напред

Нека да потърсим съвременните измерения на будителството, защото без памет трудно можем да вървим напред. Това каза проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и председател на Асоциацията на висшите училища, по повод Деня на народните будители. Софийският университет отбеляза празника с традиционното си шествие, което започна от сградата на Ректората, като най-отпред носеха иконата на Светите братя Кирил и Методий, следвани от ректора проф. Георги Вълчев. Към шествието се присъедини и патриарх Даниил.

ОЩЕ: Почитаме народните будители!

На въпрос какво е посланието му към младите и към българското общество, проф. Вълчев отговори: "Посланието в днешния ден е да си дадем сметка, че обществото върви напред, благодарение на усилията на много хора и толкова поколения наред".

"Нека всеки един от нас да се опита да осмисли Деня на народните будители, да си спомни за своите учители, за своето семейство, за близките си хора, които винаги са им помагали. Днес се става будител тогава, когато съвестно изпълняваш работата си. Действително има много съвестни учители, има много съвестни професионалисти, които работят в сферата на обществения ни живот, на общественото здравеопазване. Всички те са хора, които работят за обществото. Те са своеобразни будители", каза още проф. Вълчев.

ОЩЕ: Софийският университет отваря вратите си за кандидат-студентите (СНИМКИ)

"Ако изпълняваме съвестно задълженията си, продължаваме традицията на будителите преди нас", обобщи ректорът на СУ.