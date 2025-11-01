Любопитно:

01 ноември 2025, 07:55 часа 469 прочитания 0 коментара
Почитаме народните будители!

Отбелязваме Деня на народните будители. Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - Паисий Хилендарски, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. 

Празник имат всички учители, преподаватели, духовници, хората, които с уменията и делото си пробуждат умовете и сърцата на хората.

За първи път Денят на народните будители – 1 ноември, е отпразнуван в Пловдив през 1909 г.

През 1922 г. Стоян Омарчевски — министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски, по инициативата на група интелектуалци, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември като Ден на българските народни будители и то е прието.

Денят на народните будители ще бъде отбелязан в много градове на страната с празнични шествия и концерти.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
