Радев иска да знае кой е отменил експулсирането на Олег Невзоров

Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде направена проверка около решението на бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС Деньо Денев да отмени заповед за експулсиране на украинския бизнесмен Олег Невзоров през 2025 г. Невзоров е собственик на терените край природен парк "Златни пясъци", където МВР и Община Варна откриха над 100 незаконно изградени сгради. Името му се свързва неофициално и с предполагаем таен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев.

По време на посещението си във Франция Радев заяви, че още преди година е поставил въпроса пред ДАНС защо украинският гражданин, определян от него като човек "на върха на групировката КУБ", първо е бил изгонен от България, а само две седмици по-късно заповедта е била отменена.

"Това е прецедент. Това никога не се е случвало в историята на службата", коментира министър-председателят. Според него регионалната структура на ДАНС е предоставила "солидни аргументи", че Невзоров представлява риск за националната сигурност.

"Нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел това решение?", заяви Радев пред журналисти.

Премиерът отказа да посочи конкретно кого подозира за натиск върху Денев, но подчерта, че кабинетът ще търси отговор кои фактори са повлияли за отмяната на заповедта.

По-рано през деня депутати от ПП свързаха случая с Олег Невзоров с последвалия арест на варненския кмет Благомир Коцев през лятото на 2025 г.

Радев изрази и недоумение защо още при избухването на скандала около действията на ДАНС срещу украинеца не е последвала реакция от институциите.

"Нямаше отговор от нито една институция. Нямаше реакция и от медиите, това просто потъна, нямаше реакция и от областната и общинската администрация", каза премиерът.