Заради внос на аржентински слънчоглед: БАБХ с извънреден контрол на пристанище Варна

От днес всеки кораб на пристанище ТЕЦ "Езерово" със слънчоглед от Аржентина ще бъда проверяван. 24-часови дежурства ще дават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това каза във Варна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който присъства на процеса по взимане на проба от слънчоглед. Всеки един камион ще бъде описван и ще бъде пломбиран.

ОЩЕ: 10 кораба с аржентински слънчоглед, и 10-те с пестициди

"След разтоварване на силозите те ще бъдат пломбирани, а когато започва преработка, служители на Агенцията ще ги разпломбират. По този начин ще гарантираме, че от днес нататък няма да нито едно зрънце да бъде разпиляно на територията на България, нито една капка олио няма да бъде допусната", допълни министърът.

"Не се съмнявам, че досега преработвателите са изпълнявали закона, но сме длъжни да покажем на потребителите, че има контрол. Ние сме външна граница на ЕС и държим да се види, че има държава и контролните механизми се спазват, трябва да гарантираме и че всичко, което се произведе тук на ишлеме, ще излезе извън територията на Съюза", каза още министърът.