Най-важните новини за деня: 27 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 май 2026 г.

НОВ ЗАЛП ОТ ВЛАСТТА - НОВА ОСТАВКА НА САРАФОВ: ТРЪГВА СИ И ОТ ПОСТА ШЕФ НА СЛЕДСТВИЕТО

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще гледа оставката на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба. Кадровиците се събират на редовно заседание, но точката влиза като извънредна буквално минути преди началото. Миналата седмица министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че ще поздрави Сарафов, ако се оттегли от поста.

"НА САРАФОВ МУ Е КАЗАНО "ЗАПОВЯДВАМ ТИ ДА СИ ОТИДЕШ": ДИАНА ДАМЯНОВА ЗА ПРОМЕНИТЕ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА (ВИДЕО)

"Борислав Сарафов си отива, защото е получил заповедта "заповядвам ти да си отидеш". Това заяви комуникационният експерт Диана Дамянова в интервю за Студио Actualno, коментирайки внезапното оттегляне на доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор от ръководството на Националната следствена служба.

АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ КАТАСТРОФИРА В ДЕЛО СРЕЩУ ВАСИЛ БОЖКОВ

Антикорупционната комисия (бившата КОНПИ) е загубила делото срещу бившият хазартен бизнесмен Васил Божков. С решение от 14 май 2026 г. на Софийският градски съд (Определение: 10459 по дело 4609) делото, заведено срещу Божков през 2022 г., е прекратено. Защо - поради неизпълнение на указанията на съда от страна на КОНПИ.

"ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ СА СЪС ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ": ЧРЕЗ НЕВЕРНИ ДОКУМЕНТИ СА УЗАКОНЕНИ ИМОТИТЕ В "БАБА АЛИНО"

"Всички институции са със широко затворени очи", коментира министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков по време на пресконференция във Варна във връзка с изнесените данни за незаконно строителство в местността "Баба Алино" край "Златни пясъци". Според него днес държавата се занимава с нещо, което е трябвало да се занимава общината още през 2023 г. "Законът ще възтържествува, но ние очакваме от две институции да направят така, че да вземат нещата в свои ръце", каза арх. Шишков и обърна внимание, че едната е Община Варна, а другата е прокуратурата.

ПРОТЕКЦИЯ НА МНОГО ВИСОКО НИВО В СОФИЯ: КМЕТЪТ НА ВАРНА С РАЗКРИТИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРА НА СОЧЕНИ ЗА НЕЗАКОННИ КЪЩИ

Това е много голяма територия от близо 100 декара, на която са изградени 104 къщи. В гората е вървяло едно строителство, за което ние знаехме, но не подозирахме за тези размери. Няма разрешение за строеж. Има протоколи и актов за незаконно строителство, но не е имало спиране, защото самият строител не се е съобразявал с това и е продължавал да извършва дейността си. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в ефира на Нова телевизия относно незаконните 104 къщи в местността "Баба Алино".

РАДЕВ ИСКА ДА ЗНАЕ КОЙ Е ОТМЕНИЛ ЕКСПУЛСИРАНЕТО НА ОЛЕГ НЕВЗОРОВ

Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде направена проверка около решението на бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС Деньо Денев да отмени заповед за експулсиране на украинския бизнесмен Олег Невзоров през 2025 г. Невзоров е собственик на терените край природен парк "Златни пясъци", където МВР и Община Варна откриха над 100 незаконно изградени сгради. Името му се свързва неофициално и с предполагаем таен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев.

СЪДЕБНО РАМО С ОБЛАГА "ИМОТ" ЗА КМЕТИЦАТА НА ГАБРОВО И БРАТ Ѝ

В истинска каша на българското "правосъдие" се превърна казусът с най-старата кожарска фабрика в България, която в момента е работещо предприятие. Собствеността върху фабриката, която се намира в Габрово, на ул. "Орловска" 154, от години е обект на спор, в който личен интерес и то заявен пред Габровския районен съд има кметицата на града Таня Христова, заедно с брат ѝ Димитър Баджаров и майка им Теменужка Баджарова. Скандално обаче е развитието на целия случай, което обективно поставя въпросът дали Христова използва влиянието си като кметица, за да спечели – ОЩЕ: Краде ли кметицата на Габрово апетитен имот чрез брат си?

НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ: МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ СКАЧАТ ОТ ПЪРВИ ЮЛИ

С пълно единодушие депутатите одобриха на първо четене увеличението на минималните пенсии, което трябва да влезе в сила от 1 юли. Предвижда се минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро.

МЛАДИТЕ НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ, КАДРОВАТА КРИЗА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е СЕРИОЗНА: ШЕФЪТ НА БЛС С МРАЧНА ПРОГНОЗА

Няма млади хора в здравеопазването. Кадровата криза е много тежка и Спешната помощ едва ли е най-привлекателната за младите хора. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов пред БНТ. Още: 904 млн. евро за здраве: Нови цени на клиничните пътеки, но само ако държавата одобри парите

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРЯЗАХА ПРАВОМОЩИЯТА НА РУМЕН СПЕЦОВ В "ЛУКОЙЛ"

Парламентът направи първа стъпка към ограничаване на правомощията на т.нар. особен търговски управител на обекти от критичната инфраструктура, след като депутатите приеха на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

СИЛНИТЕ В ЕС ИСКАТ ДА ДИКТУВАТ ПРАВИЛАТА: ПЛУГЧИЕВА ЗА ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ В НОВИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС

Задължително е за България да има външна политика с тежест и характер, базирана на прагматичност и интереси. Българският интерес и интересът на Европа е да има мир. Не само да казваме "дай", а да бъдем на масата на преговорите за присъствие. Tова заяви пред БНТ Меглена Плугчиева, секретар на президента по външната политика. Още: Еврозоната вече не е клубът на богатите, ЕС страда: Бивш вицепремиер с критики

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАЗПОЛАГА С ДОСТАТЪЧНО ДРОНОВЕ САМО ЗА ЕДНА СЕДМИЦА ВОЙНА

Запасите от дронове на Обединеното кралство биха стигнали само за една седмица в случай на пълномащабен военен конфликт с Руската федерация. Запасите от дронове са толкова малки, че съществува риск да се изчерпят през първите няколко дни от конфронтацията, пише The Тelegraph.

ОГЪН И ДИМ В РУСКИ АВИОЗАВОД И ЩАБ НА ВВС НА РУСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ФЛОТ В СЕВАСТОПОЛ, ТУАПСЕ ПАК ГОРИ - УКРАЙНА УДРЯ (ВИДЕО)

Авиозавод в руския град Таганрог гори след поредната украинска атака с далекобойни дронове - това сочи геолокализиран анализ на видеокадри от мястото на събитието на руския опозиционен информационен телеграм ASTRA. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в официалния си канал в Телеграм, че е "унищожена" ракета, но заради падане на отломки се подпалили автомобили. Слюсар не признава да има удар по авиозавода.

БЕЛАРУС СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ В УКРАЙНА. СЛЕД УНИКАЛНА РУСКА ОПЕРАЦИЯ: ОДЕСА СЕ ГОТВИ ЗА ОТБРАНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

През последната седмица Беларус твърди, че е регистрирал 166 украински дрона във въздушното си пространство, а секретарят на Съвета за сигурност на Беларус съобщи за опити за "удари по елементи на гранична инфраструктура". "Всеки ден нашите системи за противовъздушна отбрана редовно откриват бойни безпилотни летателни апарати, пресичащи беларуско-украинската граница и падащи на наша територия. В някои случаи това не са случайни атаки, а опити за удари по елементи на гранична инфраструктура, маскирани като случайни прелитания. Само през последната седмица е имало 116 такива атаки. Срещу тях са използвани 59 пъти извънредни сили". Това заяви държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович и то в руската столица Москва на заседание на Комитета на секретарите на Съветите за сигурност на ОДКС, съобщава беларуската информационна агенция БелТА.

ПУТИН СЕ ГОТВИ ДА ПРОВОКИРА НАТО. НОВ АРМЕЙСКИ КОРПУС НА АЛИАНСА ПОТЕГЛЯ КЪМ ГРАНИЦАТА

Европейските страни все повече обмислят риска войната в Украйна да се разпространи отвъд границите й, опасявайки се, че Кремъл ще ескалира още повече ситуацията, за да оправдае нова вълна на мобилизация в Русия, пишат издания, сред които The Wall Street Journal, като се позовават на европейски служители, военни и кадри от разузнаването.

FT: ПУТИН И ТРЪМП СЕ ВКАРАХА В КАПАН, СЕГА КАРТИТЕ СА У ЗЕЛЕНСКИ

Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., бившият президент на САЩ Доналд Тръмп приветства хода като „брилянтен“. На практика войната на Владимир Путин остана най-скъпоструващата грешка на велика сила в нашата епоха допреди три месеца, когато Тръмп, вече отново на поста си, започна операция „Епична ярост“. И двамата лидери заложиха на слаб противник и очакваха победа до няколко дни. Всеки от тях обременява страните си с разходи, които ще продължат години след като загубят властта. Путин и Тръмп са несравними примери за това как да се изплъзнат силни карти от пръстите им. Китай, който е изиграл повечето от техните карти, е основният бенефициент, пише в анализ Financial Times.

"НУЛА ДОЛАРА В КАСАТА": СЪВЕТЪТ ЗА МИР НА ТРЪМП, В КОЙТО БЪЛГАРИЯ СЕ НАТРЕСЕ, СЕ ОКАЗА КУХ

В касата на създадения от Доналд Тръмп Съвет за мир няма нито цент - въпреки обещаните за него 17 милиарда долара, организацията е в пълен политически и правен застой и в нея не постъпват никакви пари за проектите за възстановяване на Газа.