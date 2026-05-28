Изчезна танкер с гориво за Куба

Танкерът Universal е бил натоварен в руско пристанище.

Куба се бори да поддържа светлините включени

Припомняме, че Куба се бори да поддържа светлините включени и да осигурява така необходимото гориво за превозните средства почти два месеца след като последният ѝ внос на петрол, на борда на танкер под руски флаг, пристигна в кубинско пристанище в края на март.

САЩ прекъснаха износа на петрол от Венецуела за Куба, след като свалиха президента на Венецуела Николас Мадуро през януари, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни тарифи на всяка друга страна, която изпраща суров петрол на Куба.

