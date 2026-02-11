Романтичните измами онлайн - как да ги познаем и да се предпазим

Димана* е на 68 години и разведена от 30, работи в Испания далеч от семейството си, когато се запознава с Александър. Пред нея той се представя за инженер на кораб, който плава около Австралия. Първият им контакт е, когато той ѝ изпраща покана за приятелство във Фейсбук и така започва развитието на отношенията им. Милите съобщения и загрижеността му печелят доверието на Димана дори и от разстояние. Първите месеци от връзката им са безгрижни, в един момент обаче Александър моли Димана да му помогне финансово, за да освободи свой багаж. В следващата година подобни молби зачестяват – Александър все се оказва в ситуации, които изискват финансовата помощ на Димана. Една година и 7000 лв. по-късно Димана разбира, че е жертва на романтична измама.

Романтичните измами са често срещани престъпления, които могат да засегнат всеки, без значение на пол, възраст, социална група и образование, посочва за Factcheck.bg Златка Падинкова, началник сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). По думите ѝ обикновено измамниците са част от международна престъпна схема, която борави с похватите на емоционалната манипулация. С помощта на такива техники и фалшиви онлайн профили измамниците изграждат доверие и зависимост между себе си и жертвата. След като вече е налице емоционална връзка, измамниците инсценират спешни ситуации, за които им е нужна финансова помощ от жертвата. Понякога жертвите разбират, че са попаднали на измамник още след първата подобна молба, но в повечето случаи осъзнаването идва късно – след сериозни финансови загуби.

По думите на Пандикова този тип схеми водят и до дълбока психологическа травма за пострадалите. Романтичните измами са често срещани, но срамът кара пострадалите да се въздържат от подаване на сигнал в полицията. Падинкова допълва, че няма типичен профил на жертва на романтична измама, а обикновено това са хора, които търсят любов и внимание в онлайн пространството и които в даден момент са емоционално уязвими.

Такъв е случаят с Николина*, която се натъква на романтична измама по време на пандемията от COVID-19. Вдовица е от 10 години, а заради изолацията наложена от разпространението на вируса, прекарва повече време пред компютъра. Самотата и скуката я карат да се довери на човек, когото среща в сайт за запознанства, но още след първата молба за финансова помощ разбира, че той не е онзи, за когото се представя.

Как работят романтичните измами

Историите на Димана и Николина следват модел, типичен за този тип измами.

Първият контакт с жертвите обикновено става през сайтове за запознанства и социалните мрежи, най-често във Facebook. Чрез фалшиви профили с атрактивни снимки измамниците се представят за военнослужещи, лекари, известни личности или работници на нефтени платформи. Профилите умишлено са непълни, но съдържат достатъчно убедителни детайли като реална фирма посочена за работно място, роден град, различни снимки и приятели, за да спечелят доверие. Самите измамници обикновено казват, че се намират на рискови или отдалечени места по света, за да възпрепятстват от една страна среща на живо, а от друга – да изградят история, която след това да послужи за алиби при искането на финансова помощ.

Николина разказва, че вече разпознава модела – измамниците, които се представят за пенсионирани американски военни, имат къща с басейн, добри финансови възможности и в повечето случаи една дъщеря. Въпреки това самата тя попада в отношения, които продължават с месеци преди човекът да ѝ поиска пари и тя да се усъмни в неговата история.

„Измамниците са търпеливи. Едва след като вече има изградено доверие и любовни взаимоотношения, макар и виртуални, те измислят повод, за който да поискат пари. След това тези искания започват да се повтарят“, казва Златка Падинкова.

В случая на Димана първата подобна молба идва два-три месеца след началото на връзката. След това идват и нови – заради арест, престой в болница, освобождаване на колети. Така минава близо година преди жената да разбере, че „Александър Петров“ не е инженер на кораб в Австралия, а снимката на профила му е на руския депутат Анатолий Виборни. Профили с тези снимки и това име продължават периодично да са активни във Facebook, където в приятелската им листа има основно жени.

Техниката „бомбардиране с любов“

След установяване на контакт започва фазата на т.нар. „любовно бомбардиране“ (от английски – love bombing). „Всеки Божи ден, сутрин и вечер, ми пишеше романтични съобщения. Никога не бях чувала такива думи като семейна. Радваше ме, че се появи човек, който се интересува от мен. Питаше ме как съм спала, как е минал денят ми, интересуваше се от здравето ми“, разказва Димана. Николина допълва, че измамниците бързо започват да използват клишета като: „Ти си жената на живота ми“, „Цял живот съм те чакал“. След няколко писма с обещания за съвместно бъдеще, измамниците бързо преминават към темата за брак и преместване в България.

Златка Падинкова посочва, че целта на тази комуникация е да се развие емоционална зависимост към това внимание. Понякога измамникът нарочно се отдръпва за кратко, за да накара жертвата сама да го потърси и по този начин става по-толерантна към неговите желания. Емоционалната манипулация запълва менталната или емоционалната празнота и има най-голям ефект при хора в уязвимо положение – след развод или загуба на близък, например, казва още Падинкова.

Отказ от видео разговор

Един от най-ясните сигнали, че става въпрос за измама е отказът на измамниците да проведат видео разговор в реално време. Падинкова обяснява, че най-срещаните оправдания са повредена камера или чувство за срам. Димана споделя, че е провеждала „разговори“ с мъжа, представящ се за Александър Петров, в които е виждала само негова снимка на екрана, а той ѝ пишел съобщения, вместо да говори.

След осъществяване на първия контакт комуникацията често излиза от Фейсбук или сайта за запознанство и се пренася в приложения като WhatsApp. А щом отношенията се задълбочат, профилът веднага бива изтрит от първоначалната платформа. „В момента, в който започнахме да си пишем с него в WhatsApp, той изчезна от страницата за запознанства“, казва Николина.

Изискване връзката да се пази в тайна

Друг сигнал е желанието на измамниците връзката да се пази в тайна от близките и семейството. Целта е да се изградят затворени и силно емоционални отношения, които да позволят жертвата да бъде изолирана. Това често води до промяна в поведението ѝ – криене на телефона от близки и роднини, по-дълго време прекарано в социалните мрежи, внезапна липса на финансови средства, молби за заеми от познати и т.н.

Според Златка Падинкова близките на потенциални жертви на романтични измами трябва внимателно да наблюдават за промени в поведението им. В конкретния случай семейството на Димана не е било информирано за онлайн връзката ѝ. Комуникацията става известна едва след като член на семейството получава достъп до телефона ѝ. Впоследствие, въпреки отправеното предупреждение от нейния син, Димана отхвърля възможността да е жертва на измама.

Финансовият капан

Финансовият елемент идва, когато е изградено пълно доверие. „Много често измамниците провокират жертвите да дадат пари, като им казват, че са им изпратили пратка с много важно съдържание – бижута или голяма сума. Обясняват, че тази пратка е задържана на митницата в друга държава и за да бъде освободена, е необходимо да се заплатят определени такси. Измамниците често измислят и доста затрогващи истории за операции, за необходимост от покриване на транспортни разходи или заплащане на някаква сума пари, за да бъде пуснат измамникът в отпуска, ако той е някъде на мисия“, казва Златка Падинкова.

В историята на Димана присъства всеки един елемент от този сценарий. Три месеца след началото на отношенията им Александър я моли за помощ, защото пирати са нападнали кораба им, после има нужда от пари да замени счупена част на кораба, а когато слиза от него, го арестуват и му трябват пари за гаранция. След това обаче влиза в болница. Казва на Димана, че за да покрие разноските по лечението, тя трябва да освободи колет с ценности и пари, който е бил задържан на митницата. Тя внася една част от сумата, но за останалата тегли бърз кредит. Когато отива в банката, за да преведе останалата част от сумата, служител ѝ казва, че сметката е свързана с фалшива фирма. Тогава Димана се усъмнява в жената, която е посредник на компанията, доставила колета, но не и в Александър. Изпращат ѝ друга сметка, по която успява да преведе остатъка, и започва да чака пратката, която така и не пристига, защото отново е задържана на митница и са нужни нови 6800 евро, за да бъде освободена.

„В този момент ми се обадиха от банката да ми кажат, че съм попаднала в кръг на измама. И да отида да подам жалба в полицията“, допълва Димана.

Разследване и превенция

Димана подава сигнал, но много други като нея не го правят заради срам или водени от убеждението, че няма смисъл. „Не мислех, че някой ще тръгне да се занимава“, казва Николина.

Тъкмо фактът, че жертвите рядко подават сигнали до полицията, прави невъзможно поддържането на реална статистика колко чести са тези престъпления в България. Това затруднява и разкриването на престъпните мрежи. Романтичните измами са трансгранични, международно организирани престъпления, извършвани от добре структурирани мрежи, действащи извън България. Те използват фалшиви онлайн профили, VPN услуги и трудно проследими финансови канали, което значително затруднява разследването.

Затова властите се опитват да поставят акцент върху превенцията. Според Златка Падинкова първата и най-важна стъпка е незабавно прекъсване на контакта с измамника, съхраняване на цялата кореспонденция и документацията за парични преводи, както и споделяне с близки. Жертвите, изпратили пари веднъж, често попадат в списъци на други измамници, а контактите им започват да се разпространяват между различни престъпни мрежи. Това според Падинкова може да доведе до повторна виктимизация. Основната причина е силната емоционална зависимост и нуждата от любов и внимание, които измамниците умело експлоатират.

Затова и най-работещата мярка за превенция е емоционалната подкрепа, а не обвинения или стигматизация както от институциите, така и от семейството.

Съвети за предпазване от романтичните измами:

Бъдете скептични към бързото признаване на любов от непознати онлайн.

Никога не изпращайте пари на човек, когото не сте виждали на живо.

Направете обратно търсене на снимката (reverse image search) – често снимките са на известни личности, откраднати от чужд профил или взети от банка за снимки.

* Имената са променени, за да се запази анонимността на пострадалите.

