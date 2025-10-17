Войната в Украйна:

Само един ден без валежи. Времето през уикенда - 18-19 октомври 2025 г.

На 18 октомври 2025 г. времето в страната ще бъде предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. Временни разкъсвания над облачността ще има през деня на южните райони от страната. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 19°. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 13°. През нощта срещу неделя от северозапад облачността ще започне бързо да се разкъсва и да намалява, показва прогнозата за времето.

Събота

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°. По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Неделя

В неделя ще се усили северозападният вятър, ще е по-добре изразен в Дунавската равнина. С него облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони; там на места все още ще има слаби валежи. Минималните температури ще са между 7° и 12°, максималните – между 13° и 18°. Това ще бъде по-подходящият ден за разходки. Валежи се очакват в района на Добрич, Варна, Силистра и Смолян.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

