"Сарафoff! Свобода и справедливост!": Нов протест блокира центъра на София (ВИДЕО)

Поредно недоволство в София. Протестът е на инициатива „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата. Демонстрантите заявяват, че са недоволни от това, че съдебните дела се третират по различен начин, а Висшият съдебен съвет и инспекторатът са с изтекъл мандат и не се прави каквото и да било, за да се формират нови. Според организаторите отдавна е трябвало да се реши и въпросът със статута на изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

"Има ужасно много причини да бъдем там, за да защитим държавата си, нашата държава! Сарафов остава незаконен главен прокурор, ВСС също, Пеевски получи цялата власт без дори ДпС да влиза в управлението, почти всички важни постове в Съдебната власт и КПК се заемат от хора без мандат и в частен интерес. Конституционният съд продължава да мълчи и така косвено помага за политическото овладяване на Съдебната система.

Кюлчета злато и много пари вече са достатъчни, за да си поръчате всичко в прокуратурата, както се установи от показанията на свидетеля Любена Павлова в съда. Избрани прокурори смачкват всяко сериозно разследване и прикриват огромни грабежи, но вкарват в ареста и държат с месеци опозиционни кметове и повдигат политически мотивирани обвинения", написаха организаторите.

На протеста присъстват председателите на "Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, както и представители на младежката организация на "Продължаваме промяната". Десислава Иванчева е също забелязана на протеста. Гражданите заявяват, че са недоволни от това, че съдебните дела се третират по различен начин, а Висшият съдебен съвет и инспекторатът са с изтекъл мандат и не се прави каквото и да било, за да се формират нови.

От "Правосъдие за всеки" заявиха, че осъзнават, че не могат на този етап да свалят правителството или да получат оставките на вече незаконно и.ф. главен прокурор според ВКС Борислав Сарафов и шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, но искат да покажат, че "жабата не е сварена", и да демонстрират несъгласието си с "мафиотската власт".

На протеста бе и журналистът Камен Алипиев. Той отправи силни думи, като призова всички дошли да разкажат на близките и приятелите си, за да не може просто статуквото да казва: "Малко са на протест, ще ги мачкаме".

Думата взе и писателят Захари Карабашлиев. Той заяви, че не е опасно, че протестиращите са малко, но апелира към по-решително действие, включително от страна на присътващите политици.

