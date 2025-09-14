Седмична прогноза за времето за 15-21 септември 2025 г.

Войната в Украйна:

През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23° и 28°, в северозападните райони около 20°. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее, показва прогнозата за времето.

Вторник и сряда

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Дневните температури ще започнат да се повишат, а минималните ще са между 9° и 14°. В сряда, под влияние на ново атмосферно смущение, облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд.

До края на седмицата 

Вятърът от северозапад временно ще се усили. Преобладаващите максимални температури ще са предимно между 26° и 31°. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла. В Северна България ще продължи да духа до умерен северозападен вятър. В събота вятърът от североизток ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, намаляваща в следобедните часове над западните райони до предимно слънчево. Дневните температури ще се понижат.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
