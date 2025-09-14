Сити обезобрази Юнайтед, за да излезе от миникризата във Висшата лига! Холанд няма спирка

Войната в Украйна:

14 септември 2025, 20:25 часа 401 прочитания 0 коментара
Манчестър Сити постигна категоричен успех с 3:0 над Манчестър Юнайтед в градското дерби от четвъртия кръг на Висшата лига. На "Етихад" Ерлинг Холанд блесна с две попадения за домакините след петте гола, които вкара за Норвегия срещу Молдова преди дни. Фил Фоудън също се разписа, а с две асистенции се отличи Жереми Доку. "Гражданите" тотално надиграха съперника си и заслужено се поздравиха с победата, с която прекъсват минисерията си от две поредни поражения в първенството. Тимът на Пеп Гуадиола вече има шест точки, отреждащи осмо място. "Червените дяволи" са 14-и с 4 пункта.

В началните секунди Холанд пропусна добър шанс. Шешко отвърна с точен изстрел. Двата отбора демонстрираха динамика, но чисто положение липсваше до 17-ата минута. Доку проби по крилото и центрира за Фоудън, който с глава матира Байъндър за 1:0. Това придаде импулс в играта на домакините. Стражът на "червените дяволи" спаси шут на Райндерс.

В 32-рата минута Донарума показа умения, скъсявайки бързо срещу Шешко, което доведе до спасяване на италианския страж. След почивката момчетата на Рубен Аморим изглеждаха преобразени. Точно в този момент Доку блесна с втора асистенция, от която този път се възползва Холанд за 2:0. 120 секунди по-късно норвежецът уцели греда. 

В 60-ата минута Мбемо засече центриране, но Донарума направи впечатляващо избиване. Не след дълго Байъндър отговори с намеса. Той обаче остана безпомощен в 69-ата минута, когато Силва изведе Холанд, а таранът не чакаше втора покана. До последния съдийски сигнал Мбемо изтърва на сантиметри от вратата.

