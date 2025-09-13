Петима кандидатстват за генерален директор на БНТ, сред тях и Кошлуков

Петима са кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), подали документи в Съвета за електронни медии (СЕМ). Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от Съвета. Кой е допуснат до конкурса ще стане ясно на 2 октомври, а самият избор е насрочен за 16-и октомври.

Още: Кошлуков е взел 143 000 лв. годишна заплата, докато управлява БНТ без мандат

Заплахи и изявления

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че в последните дни между Емил Кошлуков, който в последните три години изпълнява длъжността генерален директор, но е извън мандат, и СЕМ се води епистоларна "битка". Кошлуков изпрати писмо до СЕМ, в което заплашва, че ако Съветът не изпълни съдебното решение от 1 август, обявило за незаконно решението на СЕМ от 15 юли, с което се прекратява процедурата за избор на генерален директор, стартирала през 2022 г., ще изпрати полиция, прокуратура и частен съдебен изпълнител.

Още: Съд в София изправи СЕМ в ъгъла за избора на нов директор на БНТ

На това от Съвета за електронни медии отговориха, че няма да се поддадат на натиск и че не разбират с каква увереност Кошлуков отправя подобни заплахи, при положение че управлява телевизията извън мандат.

Последва официално изявление на Емил Кошлуков, изпратено до медиите и публикувано на сайта на БНТ, в което той обявява, че СЕМ не е регулаторен орган, а партиен придатък и че върховенството на закона не е заплаха, а демокрация.