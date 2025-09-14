Гол в 95-ата минута спаси Лудогорец от резил срещу 10 от Локо Пловдив, но "орлите" могат да сдадат върха в Първа лига

Локомотив Пловдив и Лудогорец завършиха 1:1 в двубой от осмия кръг на Първа лига. На стадиона в парк "Лаута" Каталин Иту материализира добро отборно нападение и изведе "смърфовете" напред в резултата още в шестата минута. В края на първото полувреме Ивайло Иванов получи директен червен картон след намеса на ВАР за нарушение срещу Текпетей. Едва в петата минута от добавените 8 на втората част Петър Станич донесе хикса на "орлите". Разградчани остават на върха със 17 точки, но при успех Левски ще ги задмине.

Лудогорец измъкна хикс срещу 10 от Локо Пловдив

Домакините стартираха по мечтан начин. Те организираха добра атака. Иту и Умарбаев размениха подавания, за да може румънецът да матира Падт с прецизен изстрел за 1:0. В средата на полувремето стражът на "зелените" излезе навреме в критичен момент и изпревари Каталин Иту. В ответното нападение Милосавлйевич спаси шут на Машадо.

В 30-ата минута Кайо Видал изблъска Адриан Кова до тъча, което доведе до напрежение между двата тима. До почивката Парвиз Умарбаев пропусна страхотна възможност за пловдивчани, а Иванов получи директен червен картон след преглед на ВАР, защото настъпи Текпетей.

В началото на втората част Лукас Риян изчисти с глава от голлинията. Стражът на Локомотив отново демонстрира рефлекс, за да спре Машадо. Четвърт час преди да изтече редовното време в рамките на секунди Маркуш и Станич уцелиха по една греда. Малко по-късно попадение на Биле бе отменено заради засада. Дуарте също изтърва за "орлите". В 90-ата минута Милосавлйевич отрази опасен удар на Станич. Пет след това Петър Станич все пак се разписа за крайното 1:1.

ОЩЕ: Алилуя! ЦСКА се пребори за първа победа с голове в продължението срещу Септември