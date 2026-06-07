Седмична прогноза за времето за 8 -14 юни 2026 г.

През втората седмица на месец юни времето ще е слънчево, но няма да липсват и облаци. Такава е прогнозата на синоптика Марияна Попова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за седмицата 8 - 14 юни 2026 г. През следващите дни до края на седмицата сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Краткотрайни валежи и гръмотевици

На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25° и 30°, към средата на седмицата и малко по-високи. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух.

Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България; там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони.

Температурите

Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява; ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне понижение на температурите. На много места отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. ОЩЕ: Тревожно: Ел Ниньо през 2026 е само репетиция за предстоящите бедствия