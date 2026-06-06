Тревожно: Ел Ниньо през 2026 е само репетиция за предстоящите бедствия

Учените предупреждават, че Ел Ниньо, поради скритото влияние на глобалното затопляне, подготвя напълно нови и непредсказуеми последици за човечеството. Според тях това, което ще се случи през 2026 година, е само репетиция за предстоящите бедствия.

Тропическият Тихи океан се затопля бързо, атмосферата се преструктурира – и всичко това означава едно: Ел Ниньо се завръща. Този път, според прогнозите, то ще се случи на фона на рекордно гореща планета. И това, според климатолозите, е съвсем различна история от всички предишни. Световната метеорологична организация (СМО) предупреждава за приближаващото ново Ел Ниньо в официалния си доклад.

Последствията от Ел Ниньо

„Ел Ниньо“ означава „малко момче“ или „бебе“ на испански. Това име му е дадено от перуански рибари, които забелязали, че на всеки няколко години преди Коледа топло течение залива бреговете на Южна Америка, причинявайки изчезването на рибата. Днес знаем, че този „коледен гост“ е задвижван от един от най-мощните климатични механизми на Земята.

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В нормални години, пасатите – постоянни тропически ветрове, тласкат топлите повърхностни води на запад от американското крайбрежие към Индонезия и Австралия. Близо до Перу и Еквадор, студена, богата на хранителни вещества вода се издига от дълбините, където има изобилие от риба. Но на всеки две до седем години тази система се разпада. Ветровете отслабват, топлата вода се разпространява на изток и изведнъж някои региони са наводнени от проливни дъждове, други са обхванати от суша, а средната температура на планетата се покачва рязко. Това е Ел Ниньо.

Според майския бюлетин на Центъра за прогнозиране на климата на NOAA, вероятността Ел Ниньо да се случи още през май-юли 2026 г. е 82%. Вероятността то да продължи до зимата на 2026-2027 г. е 96%.

В актуализацията си, СМО изчислява 80% вероятност за развитие на Ел Ниньо през периода юни-август 2026 г. Повечето прогнозни модели очакват поне умерено събитие, а някои не изключват и силно такова.

Предишният Ел Ниньо, 2023-2024 г., беше един от петте най-силни в историята и изигра роля 2024 г. да бъде най-горещата година в историята.

„Ел Ниньо налива масло в огъня на затоплящата се планета. Въздействията са по-силни, разпространяват се все по-далеч и пресичат граници с опустошителна скорост“, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

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Кой ще пострада най-много?

Ел Ниньо не действа еднакво навсякъде – всеки регион има своя собствена „лична“ реакция към това климатично смущение.

Австралия и Индонезия са изправени пред суши, горещи вълни и повишен риск от горски пожари. Части от Южна Америка, от друга страна, са изправени пред проливни дъждове и наводнения. За Индия и Южна Азия ключовият проблем е мусонът: Ел Ниньо често отслабва мусонните дъждове, заплашвайки селското стопанство на милиарди хора.

В Северна Америка променя траекториите на зимните бури. В Атлантическия океан обикновено потиска ураганната активност поради увеличения вертикален срез на вятъра, въпреки че дори една-единствена крайбрежна буря може да бъде катастрофална.

„Трябва да се подготвим за потенциално силно Ел Ниньо, което ще влоши сушите, обилните валежи и риска от горещи вълни както на сушата, така и в океана“, предупреждава генералният секретар на СМО Селест Сауло.

Защо този път може да е по-лош от преди? И тук идва най-тревожната част от историята. Ел Ниньо е природно явление; то е съществувало много преди хората. Но хората са променили планетата, на която се случва.

„Ню Сайънтист“ го описва по следния начин: представете си вълна в морето. Ел Ниньо е гребенът на вълната. Глобалното затопляне повишава цялото морско ниво под него. Така че дори нормален гребен сега достига по-висока точка от преди.

Физиката е проста: по-топлата атмосфера задържа повече водни пари, а водните пари са горивото за обилните валежи. По-топлите океани по-лесно поддържат морските горещи вълни. По-високите базови температури правят топлинните удари по-смъртоносни.

„Дори едно стандартно явление Ел Ниньо в бъдеще ще има големи регионални и глобални последици“, казва Аксел Тимерман от университета в Пусан в Корея.

Неговият екип добавя още по-тревожно заключение: компютърните модели прогнозират преминаване към по-редовни и значително по-силни крайности на Ел Ниньо и Ла Ниня, както и разширяване на тяхното влияние особено върху Европа, която досега е преживяла малко преки последици.

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