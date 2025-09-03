Сега пък край дупнишко село: Пак снимаха едра черна котка

След като се появи първо в Шуменското плато, след това в Румъния, а за трети и четвърти път - във Варненско и в Тутраканско, отново има твърдения, снимки и видеоклип на едро черно животно в Дупнишко. Сигнал за заснет черен леопард в района на село Крайници е подаден днес до Община Дупница и полицията, предава БНР. Районът на Горно поле се проверява, на място е оставен и патрул за наблюдение. Сигналът е подаден от жител на селото, който твърди, че е забелязал голяма черна котка - животно, което прилича на въпросния издирван от месеци черен леопард. Човекът е заявил, че разполага и с видеоклип. На място са изпратени полицейски екипи, които трябва да удостоверят или да отхвърлят истинността на подадения сигнал.

Пресилени ли са нещата

"Сигналът е подаден малко преди обяд. Има екипи на полицията. В сочения район не е открито животното. Има дежурен екип.

Снимка ОДМВР Шумен

Автопатрул ще остане на мястото. При промяна в ситуацията има готовност за реакция", обясни пред БНР говорителят на Областната дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

"Малко са пресилени нещата - черен леопард. Никой не е казал, че е леопард. Има един видеоклип направен, информиран съм.

Полицията беседва с автора на клипа", заяви кметът на Дупница Първан Дангов, който е ветеринарен специалист.

Припомняме, че до момента издирването на черния леопард, или каквото и животно да е, и на трите посочени места, не дадоха резултат и дори станаха повод за шеги в социалните мрежи.

