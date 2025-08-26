Сигнал за черен леопард до Тутракан

Нов сигнал за черния леопард в Северна България, този път в област Силистра. Според кмета на село Бащино, община Главиница, Найле Сабан животното е забелязано между селата Богданци и Търновци до Тутракан, предаде бТВ.

„Бъдете бдителни! При евентуална информация незабавно звъннете на телефон 112“, написа тя. ОЩЕ: Зоолог от БАН се усъмни има ли изобщо леопард

В края на юли беше подаден сигнал за забелязан черен леопард до шуменския квартал „Мътница“. Граждани съобщават, че леопардът е видян на главния път в близост до населеното място. По думите на Цветанка Милкова, работеща в кметство „Мътница“, тя е получила уведомително писмо за случая от кмета на Община Шумен и решава да предупреди местните жители да бъдат предпазливи. Пише съобщение, което разпространява в социалните мрежи и на ключови места в квартала – по спирки, в магазини и кафенета. В края на юни румънски медии съобщиха, че са подавани сигнали за голяма черна котка в област Гюргево. ОЩЕ: Черната пантера е забелязана във Варненско