СЕМ дава седмица на шефа на БНР доброволно да си подаде оставката

Ако Светослав Костов не подаде оставката дотогава, съветът ще стартира процедура по предсрочно прекратяване на договора му, предаде БГНЕС.Решението бе единодушно прието от четиримата присъстващи членове на регулатора - София Владимирова, Розита Еленова, Галина Георгиева и Ивелина Димитрова. На заседанието не присъства Бетина Жотева, която е в отпуск. Въпреки многократно зададен въпрос от журналистите в залата, никой от членовете на съвета не отговори защо не започнат процедурата по прекратяване на договора на Костов още сега.На извънредно заседание в 14 ч Съветът за електронни медии (СЕМ) обсъди ситуацията в БНР. Преди да бъде обявено решението, всички присъстващи членове се изказаха в посока на това, че Костов трябва да поеме отговорност за кризата в радиото, като се оттегли от поста. " Криза в БНР има. Смятам, че посоката, в която законово може да върви СЕМ, е единствено оставката на генералния директор", заяви Розита Еленова.Галина Георгиева определи ситуацията като безпрецедентна и обяви, че в кратки срокове на следващите си заседания съветът ще предприеме действия. Председателят София Владимирова допълни, че ситуацията се усложнява и от предизборната кампания. По думите ѝ е недопустимо в ефира на БНР да звучи Let It Be в знак на протест през 2019 година. Доверието на СЕМ в ръководството на БНР е загубено. По-лошото е, че е загубено и доверието на работещите в Радиото, заяви Владимирова. Ивелина Димитрова на два пъти напомни, че са нарушени конституционните права на гражданите - правото на информация и на свобода на изразяване. Според закона СЕМ има право по предложение на всеки един от членовете му да реши за предсрочно прекратяване на мандата на председателя поради неизпълнение на неговите задължения. Едва тогава ще има гласуване и оставката трябва да бъде гласувана най-малко с три от общо петте гласа на дамите в медийния регулатор. По време на предишното заседание на СЕМ обаче юристката на регулатора обясни, че към момента няма налице основания за предсрочно прекратяване на мандата.Междувременно парламентът реши, че временна анкетна комисия ще нищи замлъкването на сигнала на радиото, а Сметната палата влиза на проверка в националната медия. Преди дни самият Светослав Костов публикува писмо, в което твърди, че не е подлаган на политически натиск и отказва да напусне ръководния си пост. Последното му публично изявление по темата включваше заплаха за подвеждане под съдебна отговорност на "всички, които са се упражнявали върху неговото име, достойнство и професионални качества".