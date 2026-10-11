Шефът на "Сиела Норма" за подготовката за изборите: Дори аз не мога да вляза при машините

Много добре и по график върви подготовката за изборите за президент на 25 октомври. Това зави Веселин Тодоров, изпълнителен директор на "Сиела Норма" - фирмата, която спечели обществената поръчка за машините за гласуване.

"Машините са 12 800 и всички трябва да минат през профилактика. Ако всичко е наред, трябва да сменим батерията, която е на дънната платка, а ако има повреда, да бъдат ремонтирани до края на другата седмица, за да може седмицата преди изборите да стартира инсталирането на софтуера. Започнали сме с машините, които знаем, че имат проблеми, те са ремонтирани напълно", обясни той.

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Тодоров беше категоричен, че режимът е много рестриктивен и дори той не може да влиза при машините и няма право да ги докосва.

"Всеки човек, който влиза при машините, минава много тежка проверка от МВР, ДАНС и други служби. Това се отнася и за служителите, които правят профилактика и ремонт на машините за гласуване", коментира той.

Източник: БГНЕС

Софтуерът е малко променен заради промените в Изборния кодекс и трябва да бъде проверен от Министерството на иновациите, Института по метрология и Института по стандартизация, уточни още Веселин Тодоров.

"Във флаш паметта всеки нов запис е свързан с едно случайно разбъркване на начина на подреждане, за да не може да се проследи вотът на избирателите, т.е. може да се види кога, но не и кой е гласувал и как е гласувано", заяви той, цитиран от БНР.

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Изискването за хартията са на производителите на принтерите, посочи той. "Ще бъдат сменени всички повредени принтери до края на следващата седмица. Поне по тази причина ще са по-малко белите или непълните разписки", добави Тодоров.

Около 2800 са техниците, които ще бъдат в избирателните секции в деня на вота, подчерта Тодоров, като съобщи, че фирмата е наела общо 3300 техници.