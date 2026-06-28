Сигнал: Гръцки банди обират българите по плажовете в Гърция

Гръцки престъпни банди обират плажуващите в южната ни съседка. За това алармира българка в социалните мрежи.

"Група гърци минават, чупят и крадат багажи от колите по плажовете. Анонимна съм, защото са ми откраднати всички документи, дрехи, техника и тн. за прибирането ми към България", пише туристката в популярна Фейсбук група.

Тя пояснява, че случката се е разиграла до къмпинг Аспровалта, както има още 4 регистрирани случая в полицията в този район в рамките на деня.

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По думите й е заподозрян черен ван.

Съобщението предизвика вълна от коментари, като в дискусията се включиха хора, които потвърдиха, че такъв проблем действително има.

"Това нещо се случи и на друга кола преди седмица Имало и още един такъв случай отново на същият плаж няколко дни по-рано. Няма значение каква националност са вандалите. Бъдете бдителни", написа друга жена в коментар по темата.

Мнозина обаче счетоха, че информацията вероятно е недостоверна, а някои дори заподозряха умишлена клеветническа кампания, целяща да дискредитира Гърция като дестинация за българските туристи.

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