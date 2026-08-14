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Нова ера за БДЖ: Първите осем влака "Шкода" тръгнаха по релсите, до дни стават 20

14 август 2026, 14:33 часа 441 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на транспорта
Нова ера за БДЖ: Първите осем влака "Шкода" тръгнаха по релсите, до дни стават 20

Първите осем нови влака „Шкода“ влизат в редовна експлоатация от днес, като до 20 август техният брой ще достигне 20. "Това е началото на мащабна модернизация на българските железници", обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Той пътува с една от първите електрически мотриси, която носи името „Средна гора“. 

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Заедно с предстоящите доставки на влакове на „Алстом“ страната ще разполага с общо 60 нови композиции. Министърът беше категоричен, че това е едва началото и уточни, че за нуждите на националния транспорт стратегически са необходими между 280 и 300 вагона.

„Отново искам да подчертая, че влаковете, които тръгват днес, далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване“, допълни Георги Пеев. Той обяви, че предстоят разговори в Брюксел за осигуряване на устойчиво финансиране, което да превърне модернизацията в последователна програма, базирана на детайлен анализ на броя пътници и реалните нужди на гражданите.

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Необходим е комплексен подход към реформата, тъй като инфраструктурата и подвижният състав вървят ръка за ръка, за да могат новите влакове да развиват до 160 км/ч при съответното състояние на релсовия път. По думите на министъра, адекватният подвижен състав задължително трябва да бъде подкрепен от добре мотивирни служители. „Ние имаме прекрасен персонал, прекрасни машинисти, които работят в недобри условия. Професионалистите в една система са най-ценните хора – трябва да ги чуваме и да им вярваме“, категоричен беше той.

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Новите влакове са именувани на български планини и върхове. Те са оборудвани с Wi-Fi, QR кодове за информация и съвременни системи за сигурност. Министър Пеев призова всички граждани да пазят придобитото имущество.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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