“Сбогом“, вместо “Честит рожден ден“: Погребаха Георги Кузев в деня, когато трябваше да стане на 38 години (ВИДЕО)

Вместо да празнуват рождения му ден, близки и съграждани се събраха днес в храм „Св. Козма и Дамян“, за да изпратят жестоко убития на Младежкия хълм в Пловдив Георги Кузев в последния му път. Опелото и погребалната церемония бяха отслужени от Пловдивския митрополит Николай, който не скри сълзите си и посвети словото си на живота на Георги, неговата самота и доверието, с което той е търсил близост, предаде БГНЕС. Храмът се изпълни с хора, дошли да се поклонят пред тленните останки на 37-годишния мъж от Кричим. Днес Георги трябваше да навърши 38 години. “Днес Георги има рожден ден. Погребваме един човек, за когото казват, че винаги е бил усмихнат и доверчив, един добър човек“, каза митрополит Николай. В словото си той разказа, че Георги е останал без родители след трагичен инцидент и е живял със сестра си, която го обича. По думите на владиката Георги е изпитвал самота и е търсел човек до себе си – някого, когото да обича и който да го обича. Още: Близки и приятели се прощават с жестоко убития Георги Кузев

Доверил се и вместо любов, намерил смъртта си

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Той е търсил сродна душа и се е доверил на хора, от които е очаквал близост. “Доверил се е, но вместо любов е намерил смъртта си“, каза митрополит Николай. Владиката определи случилото се като нещо, което трудно може да бъде осмислено, и постави въпроса за причините за подобна жестокост, за липсата на емпатия и уважение към човешкия живот. “ Допуснали сме злото сред нас да се разпръсне дотолкова, че да се разпространи сред деца“, каза той. В края на словото си митрополит Николай се обърна към Георги и каза, че вярва, че след смъртта си той ще получи любовта, която не е успял да намери приживе. “Честит рожден ден, Георги!“, завърши владиката. След опелото траурната процесия потегли към гробищния парк. Община Кричим пое разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин. Още: На фона на призив да няма провокации за погребението на Георги: Как в Кричим се справят с буйни тийнейджъри

Молитви и последно “Сбогом“

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В деня, в който Георги трябваше да празнува 38-ия си рожден ден, той беше погребан. Вместо поздрави за рождения му ден прозвучаха молитви и последното “Сбогом“. 37-годишният Георги Кузев почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. По данни по случая той е бил пребит, измъчван и унижаван от група непълнолетни, представяли се за “ловци на педофили“. Петима младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани. Други петима са установени като съпричастни към деянието, но не са задържани. Разследването продължава. Още: След убийството на Георги Кузев: Протестиращи искат промяна в закона и по-тежки присъди