След жалбата до Брюксел: ТЕЦ на Ковачки се похвали колко много прави за екологията

Изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" инж. Чавдар Стойнев категорично отхвърли обвиненията на "Грийнпийс" – България и "За Земята", според които централата бездейства и системно нарушава екологичното законодателство. Повод за реакцията е жалбата, внесена до Европейската комисия, в която ТЕЦ "Бобов дол" заедно с още три централи е посочена като системен нарушител в периода 2018–2023 г.

"Запретнете ръкави, вместо да се криете с камери по оградата", обърна се Стойнев към екоактивистите и попита: "Видяхте ли зелените активисти да се включат в гасенето на пожари?".

"Това ли е бездействие?" – отговорът на ТЕЦ "Бобов дол"

Ръководството на централата посочва редица инвестиции, реализирани според тях през последните години:

Изградено е 2-километрово трасе за природен газ, което е в завършваща фаза и ще позволи замяната на мазута при разпалване на съоръженията и внедряване на газови двигатели.

Построен е фотоволтаичен парк с мощност 100 мегавата върху рекултивиран сгуроотвал, без да се засягат плодородни земи. Проектът включва и производство на водород.

Инвестирани са газови когенерационни двигатели, с които част от въглищата се заменят с природен газ.

Внедрена е инсталация за биогаз след вече направената замяна на 20% от въглищата с биомаса.

В ход е процедура за изграждане на батерийно стопанство край ФЕЦ "Бобов дол".

"Всичко това се случи с партньорска подкрепа и собствени средства – без нито лев от европейски фондове", заяви Стойнев.

Срещу обвиненията

Екологичните организации твърдят, че ТЕЦ "Бобов дол" и други свързвани с Христо Ковачки централи системно нарушават Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП) чрез незаконни емисии във въздуха и водите и изгаряне на неразрешени горива. Според техните данни в района редовно се превишават нормите за серен диоксид и прахови частици, което създава риск за здравето на хората.

Стойнев обаче определя тези обвинения като "гротескна манипулация" и "опит за деиндустриализация". По думите му активистите "подреждат аргументи, които всяват страх и паника, докато реално финансирането на акциите им идва от европейски бюджети".