След жалбата до Брюксел: ТЕЦ на Ковачки се похвали колко много прави за екологията

09 септември 2025, 18:05 часа 359 прочитания 0 коментара
Изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" инж. Чавдар Стойнев категорично отхвърли обвиненията на "Грийнпийс" – България и "За Земята", според които централата бездейства и системно нарушава екологичното законодателство. Повод за реакцията е жалбата, внесена до Европейската комисия, в която ТЕЦ "Бобов дол" заедно с още три централи е посочена като системен нарушител в периода 2018–2023 г.

"Запретнете ръкави, вместо да се криете с камери по оградата", обърна се Стойнев към екоактивистите и попита: "Видяхте ли зелените активисти да се включат в гасенето на пожари?".

"Това ли е бездействие?" – отговорът на ТЕЦ "Бобов дол"

Ръководството на централата посочва редица инвестиции, реализирани според тях през последните години:

  • Изградено е 2-километрово трасе за природен газ, което е в завършваща фаза и ще позволи замяната на мазута при разпалване на съоръженията и внедряване на газови двигатели. Още: Вандалска проява срещу дома на активистка срещу ТЕЦ "Бобов дол" (СНИМКИ)
  • Построен е фотоволтаичен парк с мощност 100 мегавата върху рекултивиран сгуроотвал, без да се засягат плодородни земи. Проектът включва и производство на водород.
  • Инвестирани са газови когенерационни двигатели, с които част от въглищата се заменят с природен газ.
  • Внедрена е инсталация за биогаз след вече направената замяна на 20% от въглищата с биомаса.
  • В ход е процедура за изграждане на батерийно стопанство край ФЕЦ "Бобов дол".

"Всичко това се случи с партньорска подкрепа и собствени средства – без нито лев от европейски фондове", заяви Стойнев.

Срещу обвиненията

Екологичните организации твърдят, че ТЕЦ "Бобов дол" и други свързвани с Христо Ковачки централи системно нарушават Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП) чрез незаконни емисии във въздуха и водите и изгаряне на неразрешени горива. Според техните данни в района редовно се превишават нормите за серен диоксид и прахови частици, което създава риск за здравето на хората. Още: "Всяка седмица ми набива канчето": Общински съветник в Бобов дол със скандално признание за Ковачки (ВИДЕО)

Стойнев обаче определя тези обвинения като "гротескна манипулация" и "опит за деиндустриализация". По думите му активистите "подреждат аргументи, които всяват страх и паника, докато реално финансирането на акциите им идва от европейски бюджети".

