Полицията проверява потенциални провокатори на протеста, студенти бранят банер срещу "мафията" в СУ

Полицията спира и проверява граждани, които приличат на провокатори, още преди да влязат в тълпата от протестиращи срещу правителството в София тази вечер, 10 декември. Това видя репортер на Actualno.com на мястото на демонстрацията. Действията на МВР идват след допуснатото преливане на чашата на предишния голям протест - срещу бюджет 2026, провел се миналата седмица. Тогава провокаторите опорочиха мирното гражданско движение в края на вечерта пред централата на ДПС на Делян Пеевски и при офиса на ГЕРБ.

Полицейските служители не допускат хора по малките улици, които свързват бул. "Дондуков" и "Московска" - "Малко Търново", "Будапеща", "Бенковски". Движението се извършва едва при ул. "Раковски".

"Студенти против мафията"

Александър Танев от сдружението на студентите, който е студент по специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, междувременно обяви пред протестиращите, че на балкона на СУ виси огромен банер с надпис "Студенти против мафията".

"Нашият колега стои сега там, в аулата на Софийския университет. Наложи се да нахлуя в аулата, когато там имаше конференция. Искам да се извиня от името на сдружението, че създадохме стрес и нахлухме. Но личното ми мнение е, че веднага трябва да направим всичко възможно, за да си спасим страната. И сега колега от нашия факултет - Владо, седи в аулата и пази банера от охраните. Момчето ми каза: "Аз ще стоя тук, колкото трябва, за да стои този банер на балкона на СУ и всички да го видят". И най-накрая да разберем, че студентската общност е будна. Тя не само е будна, тя е смела и ще даде всичко възможно, за да си спаси държавата!", обяви под възгласите на демонстрантите Танев.

