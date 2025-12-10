5 препоръки от „Софтпрес“, които да си вземете от Коледния панаир на книгата

Декември вече е тук, а с него идва и най-книжното събитие за годината – Коледния панаир на книгата!

Мястото е обичайното – НДК, а от 9 до 14 декември 2025 всички издателства в България ще ви очакват заедно да споделите магията на четенето. Издателство „Софтпрес“ също ще бъдат част от тази книжна магия.

На щанд №115 може да се видите на живо с екипа на издателството, да си поговорите с тях и всички заедно да се заредите с положително настроение и много книги за четене за празничните дни! На щанда ще намерите вълнуващи романи, вдъхновяващи биографии, пъстри детски книжки, красиво илюстровани подаръчни издания и още много други заглавия.

Ще гостуват и някои от най-хитовите автори на „Софтпрес“:

10 декември (сряда) – Костадина Костова – 19:00 часа

11 декември (четвъртък) – Виктория Бешлийска – 17:30 часа

12 декември (петък) – Цветелина Цветкова – 17:30 часа

14 декември (неделя) - Димитър Риков и Кирил Танев – 11:00 часа

В тази статия обаче ще ви представим 5 книги от „Софтпрес“, които в никакъв случай не трябва да пропускате да си вземете.

„Коледа на Пето авеню“ от Джули Каплин

Новата книга на Джули Каплин е тук и е едно прекрасно коледно вълшебство!

„Коледа на Пето авеню“ отвежда читателите в Ню Йорк, където снежинките танцуват в празничните светлини, а любовта е точно зад ъгъла… Това е роман за щастливата случайност, за втория шанс и за чудесата, на които е способен всеки от нас, стига да има мъничко вяра.

Ню Йорк е готов да посрещне Коледа! Пето авеню блести в светлини, Сентрал парк е в топлата прегръдка на снега, а двама непознати са напът да се влюбят… Или може би всичко е само игра?

Иви Грийн определено не е била сред най-послушните през изминалата година. Но вече е платила цената – единственото й грешно решение се е превърнало в онлайн сензация, съсипала не само доброто й име, а вероятно и кариерата й на финансов журналист. Затова, когато легендарният нюйоркски хотел „Плаза“ й предлага мечтаната коледна ваканция срещу рекламни публикации, тя моментално казва „Да“.

Какъв е шансът още в самолета да срещне мъжа, който ще е настанен в същия хотел? И този мъж – футболистът Ноа Сандерсън, също да е забъркан в скандал, който се нуждае от спешен пиар?

Агентката на Ноа предлага двамата с Иви да започнат да споделят онлайн приключенията си в Ню Йорк, имитирайки начало на любовна връзка. Романтиката винаги печели одобрение, нали? Но дали от искрите, които прехвърчат във въздуха, ще се разгори коледно вълшебство или бедствен пожар?

От бляскавите витрини на „Тифани“ до ледената пързалка в Сентрал парк – любимата Джули Каплин повежда читателя на незабравимо приключение, изпълнено с усмивки, уют и любов. „Коледа на Пето авеню“ е перфектното коледно четиво от авторката на „Малкото кафене в Копенхаген“, „Малката пекарна в Бруклин“, „Малката сладкарница в Париж“, „Малкият хотел в Исландия“, „Тайното заливче в Хърватия“, „Коледният замък в Шотландия“ и „Уютната хижа в Швейцария“.

„Глина“ – Специално колекционерско издание – от Виктория Бешлийска

Преди пет години „Глина“ на Виктория Бешлийска се появи в книжарниците и завладя читателите със своята дълбочина, емоция и автентичност. Днес — по повод годишнината на романа — ви представяме специалното лимитирано издание на „Глина“.

Във всяка книга ще намерите уникален номер, който показва поредността от общия лимитиран тираж — детайл, създаден за истинските ценители.

Но с това изненадите на спират! Специалното издание на „Глина“ е с твърди корици, цветни порезки, нова редакция и ексклузивен епилог – пролог! Написан специално за изданието, текстът се завръща към историята на бусинските грънчари през погледа на днешния ден и може би поставя началото на напълно нова история.

„Невъзможно богатство“ от Ричард Озмън

„Криминален клуб „Четвъртък“ отново е тук и е по-добър от всякога!

„Невъзможно богатство“ е петата част от хитовата поредица на Ричард Озмън. В нея сватбен гост на име Ник моли Елизабет за помощ и тя открива, че старата й любов — разследването на криминални загадки, не е хванала ръжда. За нещастие обаче, скоро след това Ник изчезва. Приятелите усещат, че е ударил час клуб „Четвъртък“ да се заеме с ново предизвикателство.

Кой има време да мисли за убийства, когато трябва да планира сватба?

Около криминален клуб „Четвъртък“ цари тишина. Джойс е заета с разпределения на гости и планиране на танци. Елизабет скърби. Рон си има семейни неприятности, а Ибрахим продължава с терапията на любимия си престъпник.

Но после се появява Ник – сватбен гост, който моли Елизабет за помощ, и тя открива, че старата тръпка от преследването никога не си е отивала. Когато Ник изчезва безследно, четворката от клуба е готова за действие. Дали Ник е отвлечен? Замесен ли е бизнес партньорът му? Притежавали ли са двамата нещо толкова ценно, че да струва човешки живот? И какъв е неразбиваемият код, за който непрекъснато слушат?

Въпросите без отговор са много, но е ясно едно – криминалният клуб е изправен пред ново разследване.

„Черният вълк“ от Луиз Пени

Новата книга за любимия инспектор Гамаш е тук!

„Черният вълк“ продължава оттам, където свършва предходната книга – „Сивият вълк“, за да разплете докрай загадката, която е по-голяма и по-опасна от всяко престъпление, срещу което се е изправял Арман Гамаш досега. Плашещо актуален и изпъстрен с разтърсващи обрати, „Черният вълк“ е разказ за избора, за смелостта да отстояваш позициите си и за опасността от умишленото изкривяване на реалността. Но както всички книги за Трите бора, и тази е за силата на приятелството и за неотменната утеха, която всеки открива у дома.

Арман Гамаш знае, че този път грешката ще е фатална. Преди няколко седмици мислеше, че е успял. Той и екипът му бяха предотвратили терористичен акт с гибелни последици, бяха спасили Монреал и бяха арестували човека, отговорен за чудовищното деяние – Черния вълк.

Но докато се възстановява от раните си в Трите бора, главен инспектор Гамаш започва да подозира, че онази атака е била просто репетиция, че целта й е била да го подведе, да го заблуди. И той бе паднал в капана. Беше позволил на зловещия замисъл да продължи да расте и да намира все по-могъщи съюзници – сред силите на реда, из престъпните банди, в индустрията и по коридорите на властта.

Продължавайки оттам, където приключва „Сивият вълк“, двайсетият роман от бестселър поредицата на Луиз Пени е по-комплексен, по-напрегнат и по-въздействащ от всеки случай на инспектор Гамаш досега.

Някъде там, в тъмнината, един черен вълк наблюдава и чака.

„Да си остане между нас“ от Меган Куин

Меган Куин се завръща с нова романтична поредица, в която ще се влюбите!

„Да си остане между нас“ е първото заглавие от „Бунтарите от Ванкувър“ – история, в която любовта и ледът се събират в наглед невъзможна, но напълно неустоима комбинация от хумор, динамика и страст.

Петима хокеисти, хижа в гората… и добрата стара аз, Уини. Звучи като началото на приказка, нали? Но е реалността.

Всичко започна от бурята в планината. Колата ми затъна в калта и тъй като уменията ми за оцеляване се изчерпват с безпогрешния усет да открия най-близкия „Старбъкс“, нямах друг избор освен да потърся помощ. Мокра до кости и бясна до сълзи, почуках на вратата на първата хижа, която изникна на пътя ми. Вътре ме очакваха петима високи, мускулести и невероятно привлекателни мъже.

Не просто мъже. Професионални хокеисти.

Абсолютната женска фантазия, нали? Точно обратното.

Оказа се, че единият от тях е полубрат на бившето ми гадже. И когато приех щедрото им предложение да нощувам в свободната стая, съдбата ми сервира неочакван обрат.

Няма сила, която да предпази сърцето ми от звездата на „Бунтарите от Ванкувър“ – Пейси Лоус. Но може би всичко ще е наред… Стига само да си остане между нас…